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SVB掀債券熱 風險指標上升

財經新聞組／綜合報導

金融市場壓力指標開始閃現，矽谷銀行倒閉促使投資人重新思考美國利率前景，並引發至少2008年以來最大規模的債券熱潮。

專注於新創企業的矽谷銀行上周成為2008年金融危機以來最大一家倒閉銀行，在全球市場引發衝擊波。

美國監管機構周末介入，為SVB的存款提供擔保，但這並沒有讓投資人相信不會有更多的破產事件出現。

在貨幣市場，美國銀行體系的一項備受關注的信用風險指標小幅上升，歐元區的其他信用風險指標也一樣。

衡量美國3個月期遠期利率協議與隔夜指數掉期利率之間差距的所謂「FRA-OIS」利差，13日微升至2月21日以來的最寬水平，達到11.4個基點。這種利差被普遍視為銀行業風險指標，讀數走升反映銀行間拆借風險上升。

Rabobank資深利率策略師葛拉漢泰勒(Lyn Graham-Taylor)表示：「認為銀行不會更在乎把錢借給誰是不切實際的。」「美國對此限制較多，但當然，當人們互相審視彼此的商業模式，想知道是否有其他人遇到相同問題時，銀行系統就會面臨壓力。」

歐元區另一個風險指標掉期利差也急劇擴大。2年期歐元互換利率與2年期德國債券殖利率之間的差距擴大約20個基點至83個基點，達到11月11日以來的最高水平。分析師表示，這是對避險債券需求強勁的結果。

衡量非美投資人對美元需求的交叉貨幣基差掉期達到近5個月來的最高水平。美元是另一種避險工具。

儘管債券和股票的波動非常劇烈，但分析師一致認為，這不太可能是SVB事件的直接影響結果，而比較像是受情緒驅動。

丹斯克銀行首席分析師克里斯丹森(Piet Christiansen)表示：「現在看到的這種走勢更像是一種壓力跡象。」（財經新聞組）

殖利率 債券 矽谷銀行

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