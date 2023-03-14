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春假搭機出遊 荷包壓力大

記者顏伶如／綜合報導
春假機票價格大漲，民眾要有心理準備。（路透）
春假機票價格大漲，民眾要有心理準備。（路透）

華爾街日報》報導，今年春假搭機前往熱門旅遊地點，平均機票開銷將比新冠疫情發生之前增加許多。

旅行業機票銷售平台「航空報告公司」(Airlines Reporting Corp，ARC)統計顯示，飛往氣候溫暖目的地的機票價格，與2019年票價相比，上漲幅度最大。

舉例來說，今年3月至4月間從美國國內任何地點前往奧蘭多的來回機票，比2019年同期大約貴了31%。ARC統計顯示，奧蘭多是每年春假最受美國遊客喜愛的旅遊地點。

今年3月至4月間從美國飛往墨西哥坎昆(Cancun)的機票，平均價格比2019年同期漲價51%，前往拉斯維加斯的機票也比2019年同期增加41%。

熱門旅遊目的地的機票在春假期間大漲，反映了觀光市場需求已經走出疫情陰影。旅遊業專家指出，需求走高的情況下，遊客若想在出發前最後一刻找到優惠機票恐怕不容易。

報導指出，3月及4月間旅遊目的地機票漲價趨勢，符合了其他機構公布的類似報告，結論直指春假出遊變得越來越熱門，開銷也相對升高。

網遊網站Expedia數據顯示，查詢今年3月、4月間出發機票的搜尋次數，比去年同期增加約40%。

旅遊訂位網站Hopper消費者旅遊顧問薛維米爾(Lindsay Schwimer)指出，「報復性出遊」(revenge-travel)的心態在消費者之間頗為普遍。

航空業界團體「美國航空協會」(Airlines for America)指出，今年3月及4月間估計將有1億5800萬乘客搭乘美國的航空公司班機，創下歷年來同期最高紀錄。

報導指出，許多家長打算今年讓孩子向學校請假以便全家人一起出遊，避免等到學校放假時才出門剛好遇到旅行旺季，花費因此增加。

《華爾街日報》報導，春假旅遊價格水漲船高的另一項因素則是，從2022年以來各種防疫措施逐漸放寬，美國不再要求外國旅客病毒篩檢，戴口罩規定也取消。

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