救助力道有限 道指連跌五日

道瓊工業平均指數 收跌，因為政府支持倒閉的矽谷銀行(SVB)所有存款戶的計畫以及其他非常規措施，並未提振銀行股。

不過由於部分投資人相信金融衝擊可能導致Fed暫停升息 ，因此跌幅有限。

道指下跌90.5點或0.28%收3萬1819.14點，為連續第5個交易日下跌，盤中一度下跌超過284點。史坦普500指數盤中一度下跌1.37%，收跌5.83點或0.15%收3855.76點。那斯達克綜合指數收漲49.96點或0.45%至1萬1188.84點。

華爾街首選恐慌指標Cboe波動率指數(VIX)達到2022年底以來最高水平，接近高風險區域，上漲近2點至26.69。與此同時，美國國債殖利率 暴跌，為股市提供了一些支撐。

Fed、財政部和聯邦存款保險公司(FDIC)聯合發表聲明表示，從13日開始，SVB所有存款戶都可以取款。Fed還正在制訂一項保護存款的最新銀行定期融資計畫，將向銀行、儲蓄協會、信用合作社和其他機構提供最長一年的貸款。

繼上周下跌後，銀行股繼續承壓，摩根大通和花旗集團下跌。區域性銀行跌幅更大，第一共和(First Republic)下跌61.83%。

交易商認為Fed下周升息1碼(25個基點)的可能性約為2比1。但也預計到年底將降息3碼(75個基點)。高盛更大膽預估Fed下周不會升息。