我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

桑默斯：SVB不構成系統風險 銀行業整併或有必要

美10大生活最貴城 加州占3個

通膨報告、SVB後續影響 將是決定美股下周漲跌關鍵

編譯劉忠勇／綜合外電
矽谷銀行（SVB）被監管機構接管，成為2008年以來美國最大的銀行倒閉案。（路透）
矽谷銀行（SVB）被監管機構接管，成為2008年以來美國最大的銀行倒閉案。（路透）

受到美國爆發15年來最大宗銀行倒閉案的衝擊，美國股市周五大跌，投資人紛紛尋求避險，也導致美債價格大漲、美債殖利率大跌。投資人一面懷疑銀行業出狀況正是聯準會（Fed）急進緊縮後的徵兆，但也擔心下周通膨數據超出預期，仍將迫使Fed擴大升息幅度。

道瓊工業指數周五下跌345.22點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌1.4%和1.8%。投資人信心普遍惡化，標普500指數本周已跌近4.6%，創下去年9月以來最差一周表現。道瓊和那斯達克本周也各跌4.4%和4.7%。

費城半導體指數周五跌1.9%，台積電ADR跌1.8%，一周下來各跌3.5%和2.8%。

隨風險資產重挫，華爾街有所謂恐慌指數之稱的波動率指數大漲至24.80，是今年來最高。

矽谷銀行（SVB）爆發擠兌、增資計畫生變之後，已被監管機構接管，這是2008年以來美國最大的銀行倒閉案。矽谷銀行母公司SVB Financial Group 周五已暫停交易，盤前交易一度暴跌68%。

同時，美國公布2月新增就業31.1萬人，但薪資成長於低於預期，且失業率升至3.6%。美股盤初對此反應猶疑，隨後SVB倒閉的消息傳出後全面下跌。

失業率上揚，加上銀行股賣壓沉重，投資人一面尋求避險，一面也預期Fed可能放緩升息腳步，導致美債殖利率暴跌。美國2年期債券殖利率下跌0.314個百分點，至4.586%，為2008年9月以來最大單日跌幅。美國10年公債殖利率大跌0.23個百分點至3.68%。

F.L.Putnam 投資管理公司首席市場策略師哈森（Ellen Hazen）說：「又是一個支持升息50個基點的火熱就業報告，不過，Fed也留意金融形勢，而我認為從市場今天對SVB的反應來看，金融形勢已現緊縮。就這方面來說，這對Fed是鴿派訊息。」

財政部長葉倫出面信心喊話表示，美國銀行體制「仍有韌性」，監管部門擁有有效的辦法來解決SVB的狀況。前財長桑默斯也表示，只要存戶不受影響，SVB不會構成系統性風險。

彭博專欄作家伊爾艾朗也發表推特說：「只要資產負債表管理得宜，並避險政策錯誤，系統性威脅擴大的風險可以輕易得到控制。」

交換合約如今預期3月政策會議升息1碼（0.25個百分點）的機率已大於2碼（0.5個百分點），市場也下修今年最終升息的頂點，甚至又再反映今年底會開始降息。

不過，若下周二公布的2月消費者物價指數比預期更熱，勢必重燃Fed大幅升息的疑慮，對已因SVB經營不善而焦躁不安的市場更如雪上加霜。

道富環球投資首席投資策略師阿若尼（Michael Arone）說：「這將是 Fed開會前最後一份CPI報告。我認為這將左 右盤勢並為下周市場和波動定調。」

除CPI報告外，周三也將公布2月零售銷售和生產者物價指數，周五則將公布消費者信心指數。

指數 殖利率 投資

上一則

各國升息恐加劇房市跌勢 紐西蘭、加拿大和北歐受影響最大

下一則

桑默斯：SVB不構成系統風險 銀行業整併或有必要

延伸閱讀

布拉格爆發示威 數千人抗議高通膨導致貧窮

布拉格爆發示威 數千人抗議高通膨導致貧窮
中促成沙伊復交 專家：在美主導中東地區取重大勝利

中促成沙伊復交 專家：在美主導中東地區取重大勝利
就業強於預期 美失業率攀升

就業強於預期 美失業率攀升
職缺減但仍高 加薪恐助通膨

職缺減但仍高 加薪恐助通膨

熱門新聞

圖為10日民眾在加州矽谷銀行入口處看張貼的公告。美聯社

引發大恐慌 矽谷銀行遭關閉…存款人怎麼辦？

2023-03-10 16:02
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
美國矽谷銀行9日宣布因投資組合虧損而要出售股票，竟引發創投界大恐慌，甚至拖累美國到亞洲與歐洲的銀行股和股市大盤。 （路透）

拖累美亞歐銀行股的矽谷銀行 到底發生何事？

2023-03-10 07:26
矽谷銀行（SVB）驚傳需賣股籌資，加上專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，導致全球金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端。 （路透）

美銀行股重挫 市場擔憂這只是重大問題的開始

2023-03-10 08:38
歌爾聲學表示，負責越南業務的副董事長吉永和良已去職。 （取材自微博）

太誠實惹禍？曾說蘋果供應鏈正移出中國 歌爾副董去職

2023-03-09 04:52
以科技業者為主要客戶的銀行矽谷銀行(SVB)在其債券投資組合出現虧損後倒閉，引發自全球金融危機以來最大的銀行倒閉風潮，並給銀行業帶來衝擊。圖為在加州的矽谷銀行。美聯社

SVB風潮擴大 道指連跌4天

2023-03-10 16:53

超人氣

更多 >
全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？

全美第16大銀行SVB 為何48小時內倒閉？
矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入

矽谷銀行倒閉 客戶至紐約分行提款不得其門而入
挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看

挺過達康崩盤…SVB為何卻死在Fed鷹爪下？專家這樣看
全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬

全美生活成本最高城市 加州3市入列 生活費需8.4萬
習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語

習近平送別李克強 兩人目光無交集 這張圖勝過千言萬語