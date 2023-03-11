通膨報告、SVB後續影響 將是決定美股下周漲跌關鍵

矽谷銀行（SVB）被監管機構接管，成為2008年以來美國最大的銀行倒閉案。（路透）

受到美國爆發15年來最大宗銀行倒閉案的衝擊，美國股市周五大跌，投資 人紛紛尋求避險，也導致美債價格大漲、美債殖利率 大跌。投資人一面懷疑銀行業出狀況正是聯準會（Fed）急進緊縮後的徵兆，但也擔心下周通膨數據超出預期，仍將迫使Fed擴大升息幅度。

道瓊工業指數 周五下跌345.22點，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌1.4%和1.8%。投資人信心普遍惡化，標普500指數本周已跌近4.6%，創下去年9月以來最差一周表現。道瓊和那斯達克本周也各跌4.4%和4.7%。

費城半導體指數周五跌1.9%，台積電ADR跌1.8%，一周下來各跌3.5%和2.8%。

隨風險資產重挫，華爾街有所謂恐慌指數之稱的波動率指數大漲至24.80，是今年來最高。

矽谷銀行（SVB）爆發擠兌、增資計畫生變之後，已被監管機構接管，這是2008年以來美國最大的銀行倒閉案。矽谷銀行母公司SVB Financial Group 周五已暫停交易，盤前交易一度暴跌68%。

同時，美國公布2月新增就業31.1萬人，但薪資成長於低於預期，且失業率升至3.6%。美股盤初對此反應猶疑，隨後SVB倒閉的消息傳出後全面下跌。

失業率上揚，加上銀行股賣壓沉重，投資人一面尋求避險，一面也預期Fed可能放緩升息腳步，導致美債殖利率暴跌。美國2年期債券殖利率下跌0.314個百分點，至4.586%，為2008年9月以來最大單日跌幅。美國10年公債殖利率大跌0.23個百分點至3.68%。

F.L.Putnam 投資管理公司首席市場策略師哈森（Ellen Hazen）說：「又是一個支持升息50個基點的火熱就業報告，不過，Fed也留意金融形勢，而我認為從市場今天對SVB的反應來看，金融形勢已現緊縮。就這方面來說，這對Fed是鴿派訊息。」

財政部長葉倫出面信心喊話表示，美國銀行體制「仍有韌性」，監管部門擁有有效的辦法來解決SVB的狀況。前財長桑默斯也表示，只要存戶不受影響，SVB不會構成系統性風險。

彭博專欄作家伊爾艾朗也發表推特說：「只要資產負債表管理得宜，並避險政策錯誤，系統性威脅擴大的風險可以輕易得到控制。」

交換合約如今預期3月政策會議升息1碼（0.25個百分點）的機率已大於2碼（0.5個百分點），市場也下修今年最終升息的頂點，甚至又再反映今年底會開始降息。

不過，若下周二公布的2月消費者物價指數比預期更熱，勢必重燃Fed大幅升息的疑慮，對已因SVB經營不善而焦躁不安的市場更如雪上加霜。

道富環球投資首席投資策略師阿若尼（Michael Arone）說：「這將是 Fed開會前最後一份CPI報告。我認為這將左 右盤勢並為下周市場和波動定調。」

除CPI報告外，周三也將公布2月零售銷售和生產者物價指數，周五則將公布消費者信心指數。