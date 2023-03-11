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商辦市場萎縮 衝擊小型銀行

財經新聞組／綜合報導

週去3年疫情期間盛行的遠距工作和遠距就學，讓以辦公室為主的商業地產價值暴跌。而小型商業銀行涉足商業地產太深，使其資產負債表的狀況急轉直下。一旦爆發違約危機，可能引發比2008年更可怕的金融海嘯。

根據商業地產分析公司Green Street的數據，過去12個月商辦價格已經下跌25%；市場交易活躍度也降至冰點。MSCI Real Assets數據顯示，今年1月交易量為2010年以來的最低水平。

這主要是因為商辦市場正面臨一場結構性危機：已經習慣遠距上班的人不想重返辦公室。

Polpo Capital Management創始人麥克納馬拉(Daniel McNamara)表示，在新冠疫情後，大量老舊辦公室無法吸引員工回歸，美國企業洶湧的裁員潮和削減辦公場所開支，只讓問題變得更加嚴重。

戴德梁行的報告指出，隨著在家上班或混合辦公的企業越來越多，估計到2030年時將會有3.3億平方英尺的商辦空間閒置，相當於華盛頓特區所有辦公室面積總和。

供應過剩的結構性危機已經顯現：截至2月22日當周，德州奧斯汀辦公室平均入住率為疫情前的66%；其他美國主要城市更低，紐約市只有47%，而舊金山更降至44%。

找不到租戶的商辦業主正在不斷燒錢，一旦彈盡糧絕，隨之而來的就是違約。

根據美國抵押貸款銀行家協會(MBA)的數據，商辦業主今年面臨近920億元債務到期，明年則有580億元。

投資研究公司TS Lombard經濟學家布里茲(Steven Blitz)指出，小型銀行約有28%的貸款來自非住宅地產，不包括農場在內；而大型銀行的比率例僅有8% 。

而且相較於大型銀行，小型銀行營收更加依賴貸款。以Fed名單上美國最大的25家銀行與其它2099家中小型銀行進行比較，規模較小的銀行放貸占營收比例比大型銀行更高。

貸款 疫情 營收

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