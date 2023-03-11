就業強於預期 美失業率攀升

2月就業報告強於預期，失業率走升。（路透）

即使Fed努力減緩經濟和降低通貨膨脹，但2月創造的就業 機會雖顯示放緩，但仍強於預期。

勞工部 發布就業報告，當月非農就業人數增加31.1萬人，高於《道瓊》估計的22.5萬人，代表就業市場依然火爆。

失業率升至3.6%，高於預期的3.4%，勞動參與率小幅上升至62.5%，為2020年3月以來的最高水平。勞工局用以統計失業率的失業家庭數小幅增加17.7萬。更廣義的失業上升至6.8%，上揚0.2個百分點；廣義失業率包含意願不高的勞工和因經濟原因從事兼職工作者。

但也有一些好消息，平均時薪較一年前增加4.6%，低於4.8%的預期。較上月增加0.2%，也低於0.4%的預期。

雖然就業數據強於預期，但2月的增幅比異常強勁的1月有所放緩。今年1月非農就業人數修正為新增50.4萬人，較初值51.7萬略有下修。12月數字也略微下修至23.9萬，比前值少了2.1萬。

就業報告數據可能會讓Fed在3月21日至22日再次開會時繼續升息 。但根據CME Group估計，交易員認為Fed加速升息2碼(0.5個百分點)的可能性降至48.4%，和擲硬幣的機率差不多。

休閒和酒店業帶動就業成長，新增了10.5萬人，與6個月平均水平9.1萬人大致持平。零售業增加了5萬人；政府部門增加4.6萬人，專業和商業服務增加了4.5萬人。

但與資訊相關的工作崗位減少了2.5萬個，而運輸和倉儲當月減少了2.2萬個工作崗位。

就業評論網站Glassdoor首席經濟學家特拉扎斯(Aaron Terrazas)說，「毫無疑問，勞動市場是經濟亮點的想法已經不再準確。從上面往下看，情況可能仍然不錯；但深入表面之下，出現明顯的趨緩跡象。」

他補充說，「政策制訂者面臨的挑戰是，這些趨緩只是整體經濟的一小部分，但可能存在尚未顯現的潛在聯繫。」