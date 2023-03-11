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職缺減但仍高 加薪恐助通膨

編譯周芳苑／綜合報導

勞工部本周報告顯示，1月職缺數量較上月減少、裁員與解雇人數回增，不過，職缺仍較疫情爆發前為多，顯示遭裁員的勞工很快就能找到工作。

另一份報告顯示，截至1月換工作的人薪資增幅高於未換工作者，令人擔心恐助長通貨膨脹。

根據報告，經季節因素調整後，全美1月職缺減少至1082萬，少於前一個月的1123萬；裁員與解雇人數增加，一個月內由148萬增至172萬人。

數據顯示就業市場正在降溫。若與疫情前相比，職缺仍多得多、裁員相對減少，而且看來很多被裁員的人很快就找到其他工作。根據報告，1 月受雇人數多於去年12月。

但由於最近回覆勞工部調查的雇主減少，勞工部報告的準確性堪憂；不過，最新報告與最近公佈的其他數據大致吻合。

求才網站Indeed的3月初全美職缺指數也下滑，但仍較疫情前上增三分之一。此外，根據州級機構所收集資料推估，每周首度申請失業金的人數仍相當少，顯示許多被裁員的人很快找到新工作，無需申領失業救濟金。

勞工部報告還顯示，1月有388萬人辭職，低於去年12月的409萬人，但仍偏高。而且時薪最低的休閒與零售兩大行業辭職人數增加，由140萬人增至147萬人，低薪族群人員持續流失，主因轉換跑道。

勞工部 裁員 疫情

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