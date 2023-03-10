金融海嘯夢魘重現？美銀行股爆賣壓反映大環境丕變

美國銀行股9日遭遇近三年來最黑暗的一天，引爆賣壓的小型銀行股首當其衝，但連指標股摩根大通也重挫逾5%。（路透）

美國銀行股9日遭遇近三年來最黑暗的一天，矽谷銀行 金融集團（SVB Financial Group）驚爆財務問題，引發銀行股賣壓，拖累史坦普500指數跌到1月19日來最低水準，該指數中的金融成分股更暴跌逾4%，指標股摩根大通也重挫逾5%。

這波銀行股殺盤來得又急又猛，究竟是怎麼回事？

導火線：SVB財務引起疑慮

這陣風暴源起於SVB宣布採取行動強化資本，因應證券投資組合蒙受虧損的衝擊。SVB是矽谷銀行（Silicon Valley Bank）的母公司，主攻創業投資融資業務。另一因素是該公司資助的創投公司吸引的資金流減緩。SVB股價9日收盤崩跌60%，收在2016年9月來最低價位，市值蒸發96億美元。

事態似有愈演愈烈掀起擠兌潮之勢。彭博報導，SVB執行長Greg Becker緊急舉行十分鐘電話會議，向矽谷銀行的客戶信心喊話，呼籲「保持鎮定」。緊接著，彭博獨家報導指出，由矽谷大亨Peter Thiel創辦的Founders Fund創投基金表示，基於財務不穩顧慮，建議矽谷銀行的企業客戶提領存款。

深層原因：利率走高

彭博資訊專欄作家歐瑟士（John Authers）指出，SVB風暴其實似乎在預料中。全球市場所處的大環境已截然不同：世界各國央行紛紛緊縮貨幣政策，SVC在美國銀行業中首當其衝，並不令人意外。根據公司官網介紹，該公司主要業務是與全美近半數創投基金支持的新創公司往來，尤其是聚焦科技和醫療照護產業的新創。

隨著利率節節升高，取得資金的成本變貴，就連知名的新創公司也面臨逆境，估值直直落，開始從銀行提領現金，創業投資人在享有多年熱得冒泡的榮景後，也面臨算總帳的時刻。今天，許多創投業者被迫放緩投資腳步，即使提供資金也附帶更嚴格的條件。

整個銀行界都受震撼

不獨創投業，美債殖利率 曲線「倒掛」（即短債殖利率高於長債），也給整個銀行界帶來震撼。Interactive Brokers首席策略師Steve Sosnick說，SVB颳起的風暴提醒投資人：「現在的環境對較小型銀行不妙。」他解釋，殖利率「倒掛」，對於借入短期資金並承作長期貸款的公司不啻是「巨大的逆風」。在利率極低、創投業景氣熱絡時，矽谷銀行享有獨特的利基，但隨著利率節節升高導致大環境丕變，情況便翻轉過來。

美國各天期公債殖利率9日全面下滑，價格上揚。2年期美債殖利率比10年期殖利率在本周初一度擴大到110個基點，9日利差收斂至大約97個基點。殖利率曲線「倒掛」向來是經濟衰退的惡兆，對銀行業者來說也預告苦日子來了。

摩根大通也掃到颶風尾

但這種「倒掛」現象已持續數月之久，為何銀行股直到9日才突然暴跌？指標銀行摩根大通股價猛摔5.4%，抹去217億美元的市值。歐瑟士說，似乎沒有嚴重理由得殺出該銀行股票，但可能與一件訴訟官司有關。消息傳出，審理美屬維京群島控告摩根大通協助「富豪淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性販運一案的紐約法官，下令摩根大通交出更多執行長戴蒙的文件資料。

歐瑟士說，此案無論最後判決結果為何，都難以想像摩根大通銀行最後付出的代價可能多達210億美元。但話說回來，也難以想像，還有什麼事更令人難堪。在銀行業慘遭賣壓沖刷的交易日，與淫魔的惡名沾上邊，或許加劇了摩根大通賣壓。

銀行股無疑面臨逆風

整體而言，當前的環境無疑不利銀行業者。

照理說，利率回升，對銀行應是好事一樁，因為利息淨利差擴大了。然而，歐瑟士指出，這種好日子現在已告一段落。

金融股爆出巨量賣壓，只會勾起投資人對2008年金融海嘯恐怖的回憶。別忘了，當年正是銀行股突然爆發一波賣壓，才終於把美股大盤從2007年10月的頂峰震垮。