美銀行股重挫 市場擔憂這只是重大問題的開始

矽谷銀行（SVB）驚傳需賣股籌資，加上專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，導致全球金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端。 （路透）

美國專營加密幣業務的Silvergate銀行突然關門，加上矽谷銀行（SVB）賣股籌資，導致美國金融股重挫，也使市場人士擔憂這是否是更大問題的開端？分析師指出，在整個投資 世界，人們正在問「誰會是下一個？」

這兩家金融機構的問題，只是一些善變的存款戶迅速提款，但潛在的問題卻正觸及到整個金融業，就是美國利率 持續上升，已經使得坐擁龐大低利債券的銀行無法迅速安全下莊。因此如果愈來愈多存款戶同時提款，便可能引發惡性循環。

SVB股價9日重挫60%；執行長面對存戶提款的壓力，要求客戶「保持冷靜」。但就在他發表談話幾小時後，多家創投資本公司建議投資組合業者將資金提出，以策安全，其中包括創始人基金在內。

對許多銀行而言，並不存立即的風險，但可能仍十分痛苦。銀行如果不想面對嚴重的擠兌，就必須忍痛對存款戶提供更高的利率，這將使銀行的存放款利差縮小，削弱獲利。一些中、小型銀行的資金來源通常並不是很多元化，因此可能感受到更大壓力，迫使銀行賣出更多股票 ，並經由增資以提高股本，使現有股東的股權遭到稀釋。

弔詭的是許多股市投資人之前曾大買金融股，以規避聯準會（Fed）升息的風險，因為他們賭利率上升將使銀行獲利增加，但現在卻因為銀行股重挫而備受震撼。

分析師指出，SVB只是冰山一角；雖然不必擔憂一些大銀行的情況，但許多小銀行卻可能受到重傷，非增資不可。銀行存款成本上升並不是新聞，但由於SVB拋售股票以強化資本基礎，使市場驟然聚焦於此事。

金融監理機關在金融海嘯之後，對系統性大型銀行制定嚴格的法規，提高大銀行的閒置資本餘額，但對小銀行的財務卻並未投入多少時間及關注。