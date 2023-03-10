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迪士尼CEO暗示 可能調漲串流服務Disney+價格

編譯黃淑玲／綜合外電
迪士尼執行長艾格說，將思考旗下串流服務Disney+的「合理定價策略」，暗示醞釀漲價。（路透）
迪士尼執行長艾格說，將思考旗下串流服務Disney+的「合理定價策略」，暗示醞釀漲價。（路透）

迪士尼執行長艾格（Robert Iger）9日表示，為了讓旗下串流事業獲利，必須思考Disney+的「合理定價策略」，暗示可能調漲訂閱價格，並且在收費後，讓迪士尼串流內容也能放上競爭對手的平台。

艾格在摩根士丹利媒體與電信研討會上說，他「極度看好」迪士尼的旗艦串流平台Disney+，但他也預測，在業界焦點轉向獲利後，Disney+的訂戶成長將趨緩。

他說，「我們必須更加更合理化我的成本」，「顯然我們必須吸引更多訂戶，但我想，一大關鍵是要想出一套合理的定價策略」，「在我們追求全球訂戶的過程中，我認為我們之前的定價策略沒做好，我們現在正開始多了解，並相應調整」。艾格已支持迪士尼的目標，要讓Disney+在2024會計年度結束前獲利。

此外，艾格在上月表示迪士尼可能減少產製一般娛樂內容或並非仰賴迪士尼獨家影視內容後，9日也更明確表示，這項調整可能促使迪士尼決定把更多原創內容授權給競爭對手，「在我們尋求減少自產內容、創造自家平台的同時，因此可能會有授權給第三方的機會」。

Disney+在開始營運的頭七季就累計超過1億名訂戶，主要靠一開始的訂閱價格低與積極促銷條件，在某些情況下，已成為促銷夥伴網路服務的客戶，最多還能免費看Disney+六個月。

迪士尼去年12月已調高無廣告版的Disney+訂閱價格，由每月3美元提高到10.99美元，並且推出每月7.99美元、有廣告的串流服務。

Disney+上季全球訂戶量首件下滑，降至1.618億人，主因是迪士尼未能搶下板球聯盟的賽事轉播權，導致印度用戶大量流失。Disney+自2019年推出至今，已虧損近100億美元，因為迪士尼大手筆充實內容以吸引訂戶。

迪士尼 Disney 印度

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