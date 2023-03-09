專家：Fed會升息直至經濟衰退

TS Lombard首席美國經濟學家布里茲(Steven Blitz)表示，Fed不會中斷其升息 周期，直到進入衰退。

他表示：「在確定造成經濟衰退，失業率上升，迫使升息停止之前，Fed沒有退路可言。」

他強調，經濟一日不走緩，Fed的升息上限就遙不可及，「他們不知道最高利率在哪裡，因為他們不知道除非經濟衰退，通膨會在何時趨於穩定。」

鮑爾 7日在參議院聽證會中指出，最近幾周強於預期的經濟數據顯示「最終利率水平可能高於之前預期」。

聯邦公開市場委員會(FOMC)將於3月21日至22日舉行下次貨幣政策會議，這對全球股市至關重要，投資人密切關注決策者會選擇升息25或50個基點。

市場對12月聯邦基金利率高點的預期在5.1%左右，但現在已經穩步上升。由於鮑爾的證詞，高盛將其最終利率目標區間預測上修至5.5-5.75%，與CME Group數據顯示的當前市場定價一致。

債券殖利率 飆升，美股因鮑爾評論而大挫。布里茲說，「最後一定會出現經濟衰退，Fed會努力達到這個目標；失業率至少達到4.5%，但我猜它最終可能會高達5.5%。」

他指出，金融和科技業裁員以及房市停滯不前，「略微顯露」經濟放緩的跡象。除了美股疲軟外，也可能正在出現「資產緊縮和信貸緊縮的可能性」，呈現的形式是銀行縮減貸款。

他認為，「可能年中就會出現經濟衰退，最高利率在5.5%；也可能通膨繼續維持上升動能，一如1月的數據展現的那樣，Fed繼續升息。如果它們繼續升息，Fed會在停止升息和開始降息前將基金利率提高到6.5%。」

布里茲表示，「因此，就風險資產而言，這不是會不會的問題，而是何時的問題；而且拖的時間越長，利率就必須達到更高的水平。」