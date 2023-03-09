Fed加速升息 道指再跌58點

道瓊工業平均指數小幅收低，因為市場仍努力克服8日的拋售，Fed主席鮑爾 的言論暗示將長期升息 。

道指下跌58.06點或0.18%收3萬2798.4點；而史坦普500指數小漲5.64點或0.14%收3992.01點。那斯達克綜合指數上漲45.67點或0.4%收1萬1576點。

最新的就業 市場數據加劇了投資人對未來可能更大幅度升息的擔憂。數據顯示，1月職位空缺降幅低於預期，而2月私人就業報告強於預期，證實即使Fed升息，但經濟依然強勁。在1月的重磅數據之後，這是10日的2月就業數據前最重要的經濟報告。

鮑爾在參議院聽證時警告，由於經濟數據居高不下，Fed最終利率可能會高於之前預期，之後美股下跌。鮑爾8日在眾議院金融服務委員會發表講話時繼續發表相同評論。

雖然鮑爾在他的證詞中強調尚未就3月會議做出任何決定，但交易員押注升息幅度大於預期。根據CME Group的FedWatch工具，超過75%的人看好升息2碼(50個基點)。

美國商銀指出，Meta Platforms的另一輪裁員將進一步證明該公司正在認真對待效率，並可能代表該公司可以超過其支出財測。

美國商銀對Meta的評級為買入，目標價220元。該股8日上漲0.25%至每股184.97元。