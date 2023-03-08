史指一旦急跌5% 重演黑色星期一

摩根大通 認為，近期在華爾街風靡的「零日期權」(0DTE)交易激增，可能加劇美股 波動。「零日期權」指的是在期權到期當日進行交易的期權合約。

小摩數據顯示，美股期權市場中的零日期權激增，每日名目交易量上升至約1兆元。

摩根大通分析師程鵬(Peng Cheng, 音譯)和吳艾瑪(Emma Wu, 音譯)在報告中進一步量化了這些衍生品的潛在影響。他們估計，在最悲觀的情況下，零日期權可能會擴大主要美股指數 的跌幅，將史坦普500指數盤中5%的跌幅進一步擴大至暴跌25%，將是1987年「黑色星期一」以來的最大跌幅。

1987年10月19日星期一，史指單日暴跌20.5%，道瓊工業指數暴跌22.6%，為許多投資人夢幻般的「黃金80年代」畫上句號。

摩根大通指出，當前如果史指在5分鐘內下跌5%，就可能再次出現這種情況。急跌走勢將首先引發規模達305億元的零日期權相關交易，將史指跌幅再擴大20個百分點。

小摩還表示，如果史指在5分鐘內下跌1%至 5%，則可能會導致66至142億元的部位平倉，相當於指數再多跌4至8.1個百分點。

分析師們寫道：「在所有假設中，零日期權平倉對市場的影響都超過最初的市場衝擊，凸顯出這種期權的反射性及其對市場穩定造成的潛在風險。」

此外，摩根大通還指出，散戶並不是零日期權交易量增加的主要驅力；散戶約僅占追踪史指的SPDR S&P 500 ETF Trust期權交易量的20%，大概是史指每日相關期權交易量的5%左右。

摩根大通首席市場策略師兼全球研究聯席主管柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)上月就曾警告，零日期權越來越受歡迎，可能造成與2018年初同一級別的市場災難：「波動性末日2.0」(Volmageddon 2.0)。