Fed利率上探6% 投資人忙避險

由於上月一系列經濟和通膨數據優於預期，投資 人正重新押注利率會升至更高峰值。

通膨預期的重新調整，導致部分投資人押注Fed政策利率可能升至6%甚至更高。在1月底之前受惠於數月來通貨緊縮的股票和公司債券 等風險資產已經失去吸引力，投資人現在尋求避險資產，像是美國國債或現金。

Ionic Capital Management投資組合經理人兼通膨保護ETF聯席投資組合經理人芬奇(Doug Fincher)說，「上個月彷彿敲響了警鐘。」「人們仍然不太重視，但肯定會有人對通貨膨脹型產品重新產生興趣。」

對Fed更積極升息的押注在貨幣市場上獲得更多關注。CME Group 6日數據顯示，Fed可能在9月將利率上調至6%的可能性超過13%，高於一周前的約8%。

全球宏觀投資策略公司The Macro Compass CEO佩卡蒂耶洛(Alfonso Peccatiello)表示，對沖基金客戶的動作證明，人們對押注Fed政策利率在12月達到6% 以上、且在明年6月前仍高於5%的交易結構「非常感興趣」。

他說，這些交易通常透過期權操作進行，特別是押注擔保隔夜融資利率(SOFR)。

交易平台Tradeweb表示，對沖通膨風險的衍生品通膨互換(swap)2月日均交易量環比成長23%。隨著更高的通膨預期將短期債券殖利率 推高至高於長期債券殖利率，出現殖利率倒掛，部分投資人對債券殖利率曲線長端的債務到期日持謹慎態度。

LGIM America美國固定收益策略主管伍德塞(Anthony Woodside)表示，減持企業信貸以支持國債等無風險資產，是針對未來利率長期偏高的操作方式。「雖然整體殖利率很有吸引力，但鑑於可能在限制性貨幣政策下走向低迷，企業信用利差看起來過於緊俏。」