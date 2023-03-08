Fed利率上探6% 投資人忙避險
由於上月一系列經濟和通膨數據優於預期，投資人正重新押注利率會升至更高峰值。
通膨預期的重新調整，導致部分投資人押注Fed政策利率可能升至6%甚至更高。在1月底之前受惠於數月來通貨緊縮的股票和公司債券等風險資產已經失去吸引力，投資人現在尋求避險資產，像是美國國債或現金。
Ionic Capital Management投資組合經理人兼通膨保護ETF聯席投資組合經理人芬奇(Doug Fincher)說，「上個月彷彿敲響了警鐘。」「人們仍然不太重視，但肯定會有人對通貨膨脹型產品重新產生興趣。」
對Fed更積極升息的押注在貨幣市場上獲得更多關注。CME Group 6日數據顯示，Fed可能在9月將利率上調至6%的可能性超過13%，高於一周前的約8%。
全球宏觀投資策略公司The Macro Compass CEO佩卡蒂耶洛(Alfonso Peccatiello)表示，對沖基金客戶的動作證明，人們對押注Fed政策利率在12月達到6% 以上、且在明年6月前仍高於5%的交易結構「非常感興趣」。
他說，這些交易通常透過期權操作進行，特別是押注擔保隔夜融資利率(SOFR)。
交易平台Tradeweb表示，對沖通膨風險的衍生品通膨互換(swap)2月日均交易量環比成長23%。隨著更高的通膨預期將短期債券殖利率推高至高於長期債券殖利率，出現殖利率倒掛，部分投資人對債券殖利率曲線長端的債務到期日持謹慎態度。
LGIM America美國固定收益策略主管伍德塞(Anthony Woodside)表示，減持企業信貸以支持國債等無風險資產，是針對未來利率長期偏高的操作方式。「雖然整體殖利率很有吸引力，但鑑於可能在限制性貨幣政策下走向低迷，企業信用利差看起來過於緊俏。」
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