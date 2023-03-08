我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

詐騙橫行…子女旅美 獨居台婦被騙百萬美元

麥卡錫主義再起 趙美心遭攻擊痛批：醜陋虛假

Fed利率上探6% 投資人忙避險

財經新聞組／綜合報導

由於上月一系列經濟和通膨數據優於預期，投資人正重新押注利率會升至更高峰值。

通膨預期的重新調整，導致部分投資人押注Fed政策利率可能升至6%甚至更高。在1月底之前受惠於數月來通貨緊縮的股票和公司債券等風險資產已經失去吸引力，投資人現在尋求避險資產，像是美國國債或現金。

Ionic Capital Management投資組合經理人兼通膨保護ETF聯席投資組合經理人芬奇(Doug Fincher)說，「上個月彷彿敲響了警鐘。」「人們仍然不太重視，但肯定會有人對通貨膨脹型產品重新產生興趣。」

對Fed更積極升息的押注在貨幣市場上獲得更多關注。CME Group 6日數據顯示，Fed可能在9月將利率上調至6%的可能性超過13%，高於一周前的約8%。

全球宏觀投資策略公司The Macro Compass CEO佩卡蒂耶洛(Alfonso Peccatiello)表示，對沖基金客戶的動作證明，人們對押注Fed政策利率在12月達到6% 以上、且在明年6月前仍高於5%的交易結構「非常感興趣」。

他說，這些交易通常透過期權操作進行，特別是押注擔保隔夜融資利率(SOFR)。

交易平台Tradeweb表示，對沖通膨風險的衍生品通膨互換(swap)2月日均交易量環比成長23%。隨著更高的通膨預期將短期債券殖利率推高至高於長期債券殖利率，出現殖利率倒掛，部分投資人對債券殖利率曲線長端的債務到期日持謹慎態度。

LGIM America美國固定收益策略主管伍德塞(Anthony Woodside)表示，減持企業信貸以支持國債等無風險資產，是針對未來利率長期偏高的操作方式。「雖然整體殖利率很有吸引力，但鑑於可能在限制性貨幣政策下走向低迷，企業信用利差看起來過於緊俏。」

殖利率 投資 債券

上一則

晶片降溫 輝達:企業投資快加碼AI

下一則

史指一旦急跌5% 重演黑色星期一

延伸閱讀

鮑爾說了什麼？讓美股嚇趴…5大重點一次看

鮑爾說了什麼？讓美股嚇趴…5大重點一次看
甩通膨 德州油價維持全美最低

甩通膨 德州油價維持全美最低
鮑爾又赴國會作證 一年後的今天 什麼變了什麼沒變？

鮑爾又赴國會作證 一年後的今天 什麼變了什麼沒變？
經濟學家莫里奇：通膨要壓回2% Fed必須再大幅升息

經濟學家莫里奇：通膨要壓回2% Fed必須再大幅升息

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
知名空頭威爾森（圖）為首的策略師認為，美股面臨的不利因素將在3月進一步增加。（截圖自摩根史坦利官網）

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

2023-02-28 21:42

超人氣

更多 >
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中
詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金

詐騙橫行 退休老師在台獨居被騙超過百萬美金