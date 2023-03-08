鮑爾：利率可能比預期更高

鮑爾在參議院聽證會上承認利率可能會再調升。（路透）

Fed主席鮑爾 警告，利率可能會高於Fed政策制訂者的預期。

他引用今年稍早的數據顯示，通膨已經扭轉2022年底的減速趨勢，並警告未來將收緊貨幣政策以減緩經濟成長。

他在國會山莊致詞表示，「最新經濟數據強於預期，代表利率的最終水平可能高於之前的預期。」「如果整體數據顯示有必要加快收緊政策，我們將準備加快升息 步伐。」

這些言論有兩個含義：一是聯邦基金利率的峰值或終端利率可能高於Fed官員之前的指示；二是如果通貨膨脹數據繼續火熱，上個月轉向小幅升息1碼可能只是曇花一現。

在12月的會議上，Fed官員們將最終利率定在5.1%。根據CME Group的數據，在鮑爾發表談話後，對利率的預期升至5.5-5.75%區間。鮑爾沒有具體說明他認為利率最終會升至多高。

鮑爾發表談話後，美股大跌，美國國債殖利率 飆升。當聯邦公開市場委員會(FOMC)在3月21日至22日召開會議時，市場定價也明顯傾向升息2碼(50個基點)。

Fed首選通膨指標個人消費支出(PCE)物價1月仍以年率5.4%速度上揚，遠高於Fed 2%的長期目標，略高於12月的水平。

鮑爾表示，目前的趨勢顯示Fed對抗通膨的工作尚未結束，不過他指出，1月一些炙手可熱的通膨數據可能受到異常溫暖天氣的影響。

他說，「我們已經採取了很多措施，但到目前為止緊縮政策的全部影響尚未顯現。即使如此，我們還有更多工作要做。」他還補充說前方的道路可能「崎嶇不平」。

鮑爾7日在參議院銀行、住房和城市事務委員會發表談話，8日則將出席在眾議院金融服務委員會。

鮑爾說，「為恢復物價穩定，我們可能需要在一段時間內保持貨幣政策的限制性立場。」「歷史紀錄強烈警告不要過早放鬆政策。我們將堅持到底，直到工作完成。」