我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑爾鷹聲意外嘹亮 利率升抵「6%陰影」籠罩華爾街

喜多川淫行曝光 性侵少男豪宅養「傑尼斯性奴」

鮑爾：利率可能比預期更高

財經新聞組／綜合報導
鮑爾在參議院聽證會上承認利率可能會再調升。（路透）
鮑爾在參議院聽證會上承認利率可能會再調升。（路透）

Fed主席鮑爾警告，利率可能會高於Fed政策制訂者的預期。

他引用今年稍早的數據顯示，通膨已經扭轉2022年底的減速趨勢，並警告未來將收緊貨幣政策以減緩經濟成長。

他在國會山莊致詞表示，「最新經濟數據強於預期，代表利率的最終水平可能高於之前的預期。」「如果整體數據顯示有必要加快收緊政策，我們將準備加快升息步伐。」

這些言論有兩個含義：一是聯邦基金利率的峰值或終端利率可能高於Fed官員之前的指示；二是如果通貨膨脹數據繼續火熱，上個月轉向小幅升息1碼可能只是曇花一現。

在12月的會議上，Fed官員們將最終利率定在5.1%。根據CME Group的數據，在鮑爾發表談話後，對利率的預期升至5.5-5.75%區間。鮑爾沒有具體說明他認為利率最終會升至多高。

鮑爾發表談話後，美股大跌，美國國債殖利率飆升。當聯邦公開市場委員會(FOMC)在3月21日至22日召開會議時，市場定價也明顯傾向升息2碼(50個基點)。

Fed首選通膨指標個人消費支出(PCE)物價1月仍以年率5.4%速度上揚，遠高於Fed 2%的長期目標，略高於12月的水平。

鮑爾表示，目前的趨勢顯示Fed對抗通膨的工作尚未結束，不過他指出，1月一些炙手可熱的通膨數據可能受到異常溫暖天氣的影響。

他說，「我們已經採取了很多措施，但到目前為止緊縮政策的全部影響尚未顯現。即使如此，我們還有更多工作要做。」他還補充說前方的道路可能「崎嶇不平」。

鮑爾7日在參議院銀行、住房和城市事務委員會發表談話，8日則將出席在眾議院金融服務委員會。

鮑爾說，「為恢復物價穩定，我們可能需要在一段時間內保持貨幣政策的限制性立場。」「歷史紀錄強烈警告不要過早放鬆政策。我們將堅持到底，直到工作完成。」

殖利率 鮑爾 升息

上一則

中國各省市拚經濟 接連赴港招商

下一則

亞洲央行貨幣政策 大分歧

延伸閱讀

鮑爾說了什麼？讓美股嚇趴…5大重點一次看

鮑爾說了什麼？讓美股嚇趴…5大重點一次看
鮑爾國會作證 暗示3月升息2碼機率升高

鮑爾國會作證 暗示3月升息2碼機率升高
鮑爾又赴國會作證 一年後的今天 什麼變了什麼沒變？

鮑爾又赴國會作證 一年後的今天 什麼變了什麼沒變？
美股後市看鮑爾今明怎麼說？分析師：看這兩套數據更準

美股後市看鮑爾今明怎麼說？分析師：看這兩套數據更準

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
「魔術橡皮擦」可一鍵P圖。(讀者提供)

Google魔術橡皮擦「1鍵P掉」入鏡路人 安卓、iPhone可用了

2023-03-05 09:57
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
南韓現代汽車2日在網站上開出400個技術職缺，卻吸引近20,000人來報名應徵，導致網站短暫當機。 （路透）

「夢幻工作」要400人來2萬 現代汽車網站被塞到當機

2023-03-03 04:54
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
知名空頭威爾森（圖）為首的策略師認為，美股面臨的不利因素將在3月進一步增加。（截圖自摩根史坦利官網）

美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

2023-02-28 21:42

超人氣

更多 >
防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接

防範電信詐騙 這5個區號電話千萬不要接
「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統

「台灣快完蛋了」 84歲王建煊將宣布參選總統
銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同

銀髮族何時可不再繳地產稅？各州規定不同
墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國

墨西哥遭遇致命綁架 美公民2死2獲救回國
有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中

有效10年中國簽證…芝加哥中領館：恢復後可直接赴中