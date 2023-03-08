累壞了 美企女主管掀出走潮

新冠疫情 爆發後，女性大舉離開職場，到2020年年底時，雇主與經濟學家驚覺，女性占美國勞動力比率降至1987年以來的最低水準。而3月8日國際婦女節，聯合國 秘書長古特瑞斯啟動為期兩個月的討論，他在聯合國大會演說中表示：「性別平等愈來愈遙遠。依現況發展來看，聯合國婦女署認為需要300年（才能達成目標）。」

疫情爆發兩年過去，不僅女性勞動參與率穩步逐漸回到疫情前，另一個表面下的問題正在惡化：許多高階女性主管累壞了，掙扎於事業心與個人生活的平衡，愈來愈多人最後還是決定離開。有些人轉任工作較不繁重的職位或是換到其他行業；有人直接放棄高薪走人。

成立諸如Girls Who Code這類支持女性發展專業能力團體的創辦人薩嘉尼說，職業婦女不再忍受未能支援她們另有「母親」角色的公司，她們的出走潮，「是美國企業的警鐘」。

麥肯錫2022年受女性權益促進團體LeanIn.org委託進行一項調查，結果顯示，女性企業領袖離職的腳步是2017年開始搜集資料以來最快。Chief（支持女性企業主管的組織）和IBM 商業價值研究所合作發表的最新研究也指出，女性中階主管在縮減，出任副總裁或是資深副總裁的女性比率亦比疫情前低。

超過半數的女主管表示，她們得負擔大部分甚至全部的家務和照顧小孩的責任，但僅13%男性主管有此困擾。這些女性主管說，上班時他們也比男同事承擔更多提高同事福祉、增加多元化和包容性的任務。

男女薪資平等的口號已經喊了數十年，但最新研究顯示，勞動力上無法達到性別平等，導致全球每年損失至少7兆美元經濟產值。要弭平這道鴻溝得花132年才能達成。

另外根據穆迪分析（Moody's Analytics）的估計，假設經濟合作發展組織（OECD）會員國的勞動力不分基層或管理層，完全沒有性別差距，那麼全球經濟活動利益將比現在高出至少7兆美元。而以目前這個速度，可能要花132年才能消除男女在經濟上的差距。