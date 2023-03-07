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觀望美經濟衰退如「等待果陀」？瑞信舉3理由說明

編譯湯淑君／綜合外電
美國企業積極招聘，持續為經濟提供有力支撐。 （美聯社）
美國企業積極招聘，持續為經濟提供有力支撐。 （美聯社）

瑞信集團（Credit Suisse）首席經濟學家表示，美國經濟有三大支柱力撐，至今景氣仍強勁擴張，這也給聯準會（Fed）打通膨之戰形成阻力。

道瓊社報導，瑞信首席經濟學家Ray Farris指出，這些強力支柱包括：

1. 強大的刺激措施，讓美國家庭與企業財務強健得異於往常；

2. 缺料和缺工問題未解，迫使企業至今要滿足需求仍很吃力，特別是「對利率敏感」的產品；

3. 消費者仍不吝花錢享受體驗，以致勞力密集的服務需求持續強勁。

這些因素持續把經濟衰退烏雲推往更遠的天邊。

Farris以知名荒謬劇「等待果陀」（Waiting for Godot）比喻說，現在等待衰退降臨，有如等待果陀。他說：「這是『果陀』（Godot）衰退。」

他表示，每六個月，就有一些經濟學家預言，衰退將在六個月後降臨；但「快到年中時，人們仍在觀望六個月後衰退將至。」

近來美國經濟強韌的訊號大放送，已強化Fed將把利率升得更高、更久的預期。

財經網站MarketWatch報導，有「債券大師」之稱的Simplify資產管理公司管理合夥人Harley Bassman也在個人部落格Convexity Maven撰文寫道：「不論有意無意，市場押注美國經濟不久將『硬著陸』，進而迫使Fed最快在勞工節（9月）降利率。那根本就不可能發生。」

這位美債波動率指數「MOVE」的發明人指出，「產品通膨」如二手車價格確實趨於平緩，但「服務通膨」卻尚未降溫。

為什麼美國「硬著陸」至今連個影子都沒見到？Bassman認為，一個簡單明瞭的理由就足以解釋：「勞動力供不應求，因為嬰兒潮世代（boomers）從職場退休，不管原因是年紀大了，還是退休金帳戶飽滿；而且，移民（不論合法或非法）也不再能填補勞動力缺口。每家店的櫥窗都貼出『誠徵助手』的告示。」

因此，Bassman認為，市場若還在預期今年中Fed就會降息，不啻是在做夢。他預期，要到「2024年某時」才有可能降利率。

利率 退休金 降息

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