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特斯拉再降價 Model X大減1萬元

編譯葉亭均／綜合報導
特斯拉二度在美降價 Model X一口氣調降1萬美元。(路透)
特斯拉二度在美降價 Model X一口氣調降1萬美元。(路透)

特斯拉（Tesla）5日晚間調降美國市場部分車款售價，是今年來第二度降價，電動休旅車Model X調降1萬美元，電動房車Model S調降5000美元，希望在本季的最後一個月衝刺需求。

根據特斯拉公司網站，特斯拉四輪驅動的Model S現在售價89,990美元，與原先售價9萬4990美元相比，降幅達5.2%；Model S Plaid從11萬4990美元調降至10萬9990美元，降幅為4.3%。

至於休旅車款方面，Model X四輪驅動版售價為9萬9990美元，較原先售價10萬9990一口氣降價9.1%；Model X Plaid則降價8.3%，從11萬9990美元調降至10萬9990美元。

特斯拉是直接賣車給消費者，時常調整定價。此次降價是繼1月大幅調降售價以刺激買氣的最新行動。

特斯拉執行長馬斯克和其他主管在3月1日舉行的特斯拉投資人大會上，強調製造效率與節省成本。馬斯克說：「人們希望擁有一輛特斯拉的欲望極高，受限的因素則是他們能買一輛特斯拉的財力。」

馬斯克先前表示，客戶訂單在第一輪降價後大幅成長，約為公司 1 月產量的兩倍，顯示激進降價行動成功激發電動車需求。

特斯拉去年第四季交車量為 405,278 輛，創下單季最高紀錄，但交付量仍不如分析師原估的 420,760 輛。全年交車量為 131 萬輛，較前年躍增 40%，但交付量仍未達 50% 成長目標。

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