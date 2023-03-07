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道指再漲40點 連續4日走升

財經新聞組／綜合報導

道瓊工業指數小幅上漲，華爾街努力守住上周的漲幅，投資人也為繁忙的一周經濟新聞做好準備。

道指上漲40.47點或0.12%收3萬3431.44點，連漲4個交易日。史坦普500指數上漲2.78點或0.07%收4048.42點。而那斯達克綜合指數下跌13.27點或0.11%收1萬1675.74點。

盤中道指最高曾上漲181點，而那指上漲近1.2%。

債券殖利率小幅上漲，上周多次飆升至4%的心理水平上方的10年期美國國債殖利率漲逾1個基點。利率上升會增加消費者的借貸成本，並可能代表投資人信心下降。

在高盛首次給予買入評級後，蘋果上漲1.85%。這家iPhone製造商市值約占史指7%。Alphabet和微軟也上漲。

高盛給予蘋果公司的目標價意味著該股可能再上漲超過30%，這在一定程度上與其服務和訂閱產品的實力增強有關。

蘋果公司今年來上漲19.4%，部分收復2022年下跌26.8%的失地。

投資人正在等待Fed主席鮑爾定於7日和8日的國會證詞。這些言論將指導投資人和議員們了解Fed如何看待通膨及其升息行動，並可決定市場走向。

10日公布的2月非農就業數據將為本周諸多經濟數據作出總結。《道瓊》調查的經濟學家預計上月將新增22.5萬個工作崗位。

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