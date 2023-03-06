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6意外發展降低軟著陸可能性 美前財長：Fed應考慮升息2碼

編譯湯淑君／綜合報導

彭博資訊報導，前美國財長桑默斯（Larry Summers）表示，近來六項意外發展已降低美國「軟著陸」可能性，因此聯準會（Fed）本月舉行決策會議時，應敞開恢復升息2碼（0.5個百分點）之門，但可在2月就業報告發布後再作定奪。

哈佛大學教授桑默斯3日接受彭博電視台「華爾街一周」節目訪談時說：「Fed現在應敞開3月升息2碼之門。只要合理評估Fed此刻的處境，即可說他們大約已有一年沒這麼遙遙落後通膨曲線了。」

桑默斯指出，最近六項意外發展，已使Fed樂見的「軟著陸」機率大為降低：

一、消費者物價指數（CPI）經季節性修正後，2022年尾通膨下降趨勢已排除；二、1月CPI顯示通膨加速；三、個人消費支出（PCE）物價指數也回升；四、1月各項經濟指標都很強；五、工資成長放緩程度不如預期；六、美國10年期公債殖利率升破4%。

桑默斯認為，這些發展再次顯示，認為通膨只是短暫現象的「暫時隊」（Team Transitory）所提的論點，「不幸看來更像是一廂情願的想法」。

他並表示，Fed決策官員最近的一些發言，「似已排除3月升息2碼的可能性，令我十分失望」。他並呼籲Fed領導層，就3月升息2碼的可能性而言，宜「導向不可知論」。意思是，不要遽下定論，一切取決於進一步的經濟數據。

桑默斯建議，Fed主席鮑爾與其同僚還不必敲定3月會議一定要升息2碼，決策官員應觀望10日（周五）發布的2月非農就業報告，並觀察市場反應後，再作最後決定。他並指出，鮑爾本周赴國會發表經濟證詞，是「重新設定預期並處理公信力問題」的重要機會。

近幾個月來，通膨前景似乎再度惡化，警告多年的停滯性通膨（stagflation）將至的極端通膨悲觀派聲量又放大。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼3日在紐約時報專欄表示，他不認為極端悲觀人士看法正確，但重點是，現在的情況「模糊不清」，以致看不清楚此刻通膨究竟發生何事，部分原因出在美國經濟遭遇異常的震撼，使往常可靠的指標也失靈。他認為Fed持續提高利率勢不可免，必須升到多少能確定把通膨控制下來為止。但也沒有理由驚慌。Fed升息之路籠罩著濃霧，不論是朝哪個方向移動，都應避免過度激烈。

升息 殖利率 鮑爾

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