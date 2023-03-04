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Fed後續升息路怎麼走？克魯曼：通膨迷霧下應小心慢行

編譯湯淑君／綜合外電
紐約時報專欄作家克魯曼。 （路透）
紐約時報專欄作家克魯曼。 （路透）

美國通膨議題已讓經濟學家激辯兩年，就在展望逐漸好轉之際，近來經濟數據又出現戲劇性轉折，比預期「熱」的就業和通膨數據是否會迫使聯準會（Fed）恢復去年大幅升息的腳步？

通膨軌跡曲折離奇

—2021年初，一些經濟學家警告，擴張性財政政策加上寬鬆貨幣政策，可能大幅推升通膨。在通膨開始攀升時，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼與其他學者則主張，通膨應是「暫時」現象，反映疫情造成的扭曲。

—2022年初情勢明朗化，通膨升得比預期更高、持續更久。「暫時隊」認錯，起初料中通膨的人士看法更加悲觀，警告多年的停滯性通膨（stagflation）將至。

—不料，2022年尾，通膨數據開始好轉，讓極端悲觀的論調開始顯得愚蠢。

—近幾個月來，通膨前景似乎又再度惡化，極端通膨悲觀派聲量又放大了，堅稱自始至終看法正確。

克魯曼3日在紐約時報專欄表示，他不認為極端悲觀人士看法正確，但那不是重點；重點是，現在的情況「模糊不清」，以致看不清楚此刻通膨究竟發生何事。

傳統通膨指標在疫後失準

部分原因出在美國經濟遭遇異常的震撼，使往常可靠的指標也失靈。

以剔除食物和能源價格的「核心」指標測量「基礎」通膨，向來是穩定可靠的傳統。但在美國疫後經濟，不光是食物和能源，其他眾多價格也波動劇烈。

例如二手車價格，只占整體支出一小部分，卻因飆升得太瘋狂，而對通膨率產生重大影響。

又如官方物價指數中的「居住成本」—包括實際的租金以及「屋主約當租金」—也出問題，因為比市場租金率落後一年以上。偏偏「居住成本」在消費者物價指數（CPI）中的占比又很高。

許多經濟學家於是另立「超核心」指標，把這些遭扭曲的項目也剔除掉。但剔除的項目愈多，愈可能演變成整個通膨指標「被獨特怪異或度量馬虎的項目牽著鼻子走」，另外也可能引來「為呈現想要的結果而挑三揀四」之譏。

數據頻頻大幅修正

更糟的是，預測未來已經夠難的了，此時連「預測過去」也變棘手—統計機構一再大幅修正過去的數據。

舉例來說，今年初公布的CPI數據顯示，2022全年通膨率顯著降了下來；後來，勞工部勞動統計局（BLS）修正季節性調整因子，儘管修正後的全年整體通膨不受影響，但年初的通膨變低了，年尾的通膨變高了。

再舉衡量勞工成本的另一項調查為例，2日公布的修正數據顯示，2022年第3季非農業勞工時薪年增8.2%，比原先公布的3.4%大幅上修。這讓一些通膨悲觀人士宣稱自己的判斷終究證明是對的；克魯曼則認為，數據如此變化莫測，用處已不大。

更何況，不回覆政府調查的美企家數日增，也削弱上述調查的可信度。現在，官方衡量職缺數的指標顯示勞動市場「極為火熱」，但民間指標卻顯示「大幅降溫」。往常，官方指標被奉為黃金標準，現在卻備受質疑。

通膨與經濟概況

那麼，美國現在的通膨和經濟概況究竟是如何？克魯曼認為可大致掌握以下四點：

—自2022年初以來，基礎通膨或許已降了下來；現在要提出反駁，得非常刻意去挑指標自圓其說。至於降幅有多大，還不清楚。

—通膨仍比Fed的2%目標高出一大截。

—Fed雖已大幅升息，經濟擴張依然火熱，以致通膨盤旋在高檔。

—尚無證據證明通膨已根深柢固、需要一段漫長的高失業期才能把通膨壓下來。不是說絕對無此可能，只是目前為止毫無證據能支持「1970年代式的停滯性通膨將重現」的疑慮。

結論

綜合以上，克魯曼說，Fed持續提高利率勢不可免，必須升到多少能確定把通膨控制下來為止。但也沒有理由驚慌。Fed升息之路籠罩著濃霧，不論是朝哪個方向移動，都應避免過度激烈。而既然現在看通膨有如霧裡看花，經濟學家就算辯得臉紅脖子粗，迷霧也不會因此消散。

克魯曼 勞工部 租金

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