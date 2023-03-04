博通財測強勁 訂單爆滿

博通上季獲利優於市場預期，本季財測強勁。（路透）

晶片 製造商博通（Broadcom）2日盤後公布，上季獲利優於市場預期，本季財測強勁，主因企業擴大投資人工智慧（AI ），帶動資料中心晶片的需求，也顯示各公司持續砸錢於企業網路基礎設施。

在止於今年1月29日的年度第1季，博通的淨利比去年同期下滑51.1%至37.7億美元，但調整後的每股盈餘為10.33美元，營收 年增15.7%至89.2億美元，都優於分析師預測。

上季晶片事業銷售年增21%至71億美元，高於預估；基礎設施軟體營收萎縮1%到18億美元，低於預期。

展望本季，博通預測營收約為87億美元，高於市場預測，網路事業營收則將成長20%。到今年度結束前的訂單全滿，雖然一些客戶已要求延後出貨，但始終未對獲利造成重大影響。但博通坦承，下半年營收成長可能趨緩，只是在企業客戶擴大支出下有望「軟著陸」，成長率仍將高於一年前。

執行長陳福陽表示，在系統部署AI的超大規模客戶，對其網路解決方案的需求，今年將呈現「指數」成長；他看好網路晶片、以及用於驅動AI系統所需的龐大運算陣列客戶產品需求。

這個展望也暗示博通比同業更能安度當前的晶片業不景氣，但經歷新冠疫情的榮景後，陳福陽預期，長期而言，晶片市場年成長率將回落到約5%以下，看法比許多同業都更保守。

同日，記憶體晶片大廠美光（Micron）財務長墨菲則向Susquehanna分析師示警，客戶庫存持續改善但仍居高不下，供需依然大幅錯配，價格趨勢也仍具挑戰，預期本季利潤將低於原先預估，對上季獲利也可能造成「負面衝擊」。

慧與科技（HPE）也在2日盤後發布財報，上季獲利與營收均優於預期，並且調升全年財測，在其他科技業者審慎看待企業科技支出前景之際，帶來意外的驚喜。在止於1月31日年度第1季淨利5.01億美元，遠優於一年前的淨損3.04億美元，上季經調整後盈餘為63美分，淨營收比一年前成長12%到78.1億美元。