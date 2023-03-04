我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加勁球得主中獎20.4億 為何現金只拿9.97億

「搶救雷恩大兵」男星湯姆賽斯摩過世 享壽61歲

博通財測強勁 訂單爆滿

編譯簡國帆／綜合報導
博通上季獲利優於市場預期，本季財測強勁。（路透）
博通上季獲利優於市場預期，本季財測強勁。（路透）

晶片製造商博通（Broadcom）2日盤後公布，上季獲利優於市場預期，本季財測強勁，主因企業擴大投資人工智慧（AI），帶動資料中心晶片的需求，也顯示各公司持續砸錢於企業網路基礎設施。

在止於今年1月29日的年度第1季，博通的淨利比去年同期下滑51.1%至37.7億美元，但調整後的每股盈餘為10.33美元，營收年增15.7%至89.2億美元，都優於分析師預測。

上季晶片事業銷售年增21%至71億美元，高於預估；基礎設施軟體營收萎縮1%到18億美元，低於預期。

展望本季，博通預測營收約為87億美元，高於市場預測，網路事業營收則將成長20%。到今年度結束前的訂單全滿，雖然一些客戶已要求延後出貨，但始終未對獲利造成重大影響。但博通坦承，下半年營收成長可能趨緩，只是在企業客戶擴大支出下有望「軟著陸」，成長率仍將高於一年前。

執行長陳福陽表示，在系統部署AI的超大規模客戶，對其網路解決方案的需求，今年將呈現「指數」成長；他看好網路晶片、以及用於驅動AI系統所需的龐大運算陣列客戶產品需求。

這個展望也暗示博通比同業更能安度當前的晶片業不景氣，但經歷新冠疫情的榮景後，陳福陽預期，長期而言，晶片市場年成長率將回落到約5%以下，看法比許多同業都更保守。

同日，記憶體晶片大廠美光（Micron）財務長墨菲則向Susquehanna分析師示警，客戶庫存持續改善但仍居高不下，供需依然大幅錯配，價格趨勢也仍具挑戰，預期本季利潤將低於原先預估，對上季獲利也可能造成「負面衝擊」。

慧與科技（HPE）也在2日盤後發布財報，上季獲利與營收均優於預期，並且調升全年財測，在其他科技業者審慎看待企業科技支出前景之際，帶來意外的驚喜。在止於1月31日年度第1季淨利5.01億美元，遠優於一年前的淨損3.04億美元，上季經調整後盈餘為63美分，淨營收比一年前成長12%到78.1億美元。

慧與執行長奈利表示，上季營收為2016年來最高，以非一般公認會計原則計算的營業利益率更達11.8%，創歷史新高。

博通營收。資料來源：彭博
博通營收。資料來源：彭博

營收 晶片 AI

上一則

人行副行長：恒大危機 房企從「高血壓」變「中風」

下一則

聯準會鷹派官員 轉唱鴿調

延伸閱讀

憂中美關係惡化 比爾蓋茲：美無法永遠阻中擁晶片

憂中美關係惡化 比爾蓋茲：美無法永遠阻中擁晶片
戴爾財測悲觀 引發需求持續低迷擔憂 股價盤後重挫近3%

戴爾財測悲觀 引發需求持續低迷擔憂 股價盤後重挫近3%
百思買業績雖佳 預警今年銷售下跌

百思買業績雖佳 預警今年銷售下跌
中國網路大亨影響力減弱…馬化騰缺席兩會 晶片專家取而代之

中國網路大亨影響力減弱…馬化騰缺席兩會 晶片專家取而代之

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16

超人氣

更多 >
紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義

紐約街頭露宿翁上海爭房產…32年不聞問 妻女批無情無義
蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」

蔡天鳳前公公太囂張 被逮後要她現夫家「付律師費」
想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫

想靠兒養老 不如寄希望在這兩檔股子股孫
冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行

冬季風暴再襲紐約 雨雪交加 通勤恐更難行
蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠

蔡天鳳去年11月就警覺「前夫一家有異」 想疏遠