中國乘聯會數據顯示，特斯拉2月賣出7萬4402輛中國製造電動車(EV)，同比成長31.65%；較1月的6萬6051輛成長12.6%。競爭對手比亞迪的Dynasty和Ocean系列電動車和混合動力車上月售出19萬1664輛。特斯拉的中國市占率從去年同期的10%下滑至2月的9%；比亞迪則從27%升到37%。

ARM選擇在美上市 放棄倫敦

日本軟銀旗下英國晶片設計公司ARM和建材集團CRH打算避開倫敦，尋求在美上市掛牌，這對英國脫歐後的願景造成打擊。ARM發表聲明表示，正尋求今年只在美國上市。富時100指數最大企業之一的CRH於2日也表示，計畫將其主要股票上市地點轉移到紐約。

迪士尼 可能以Hulu換取綠巨人

分析師認為，迪士尼可能會放棄Hulu而追求漫威宇宙的完整性。花旗分析師巴濟納特(Jason Bazinet)認為迪士尼可能會出售其Hulu的67%股份。與此同時，迪士尼可能會爭取康卡斯特持有的兩個漫威角色綠巨人和納摩的發行權。目前康卡斯特旗下環球影業保有這兩個角色的發行權。

富士康在印度新廠組裝iPhone

印度南部卡納塔克邦政府宣布，蘋果iPhone很快將在卡納塔克邦的一個新工廠組裝，已經預留300英畝土地用於建廠。《彭博》報導，蘋果合作夥伴富士康科技集團將向卡納塔克邦廠投資 約7億元，以提高當地產量。該邦投資促進部門推文表示，這項投資將在未來10年內創造10萬個就業崗位。

好市多商品售價會逐步降低

在未來幾個月裡，好市多(Costco)龐大的散裝食品貨架可能會讓購物者感到價格有所下降。該公司在財報電話會議上告訴分析師，最近一季的通貨膨脹率處於5-6%的成長範圍內，較上季6-7%水平有所放緩。財務長加蘭堤(Richard Galanti)補充說，通膨本季末會進一步降溫。

亞馬遜4月起關閉8家Go商店

亞馬遜將關閉8家Go便利店，以縮減實體通路和全面削減成本。該公司將關閉紐約市兩家Go商店、西雅圖的2家商店和舊金山的4家商店。這些商店將於4月1日關閉，受影響的員工將轉至公司其他職位。亞馬遜高層之前證實，將在第4季財報公布後關閉一些Fresh超市和Go商店。