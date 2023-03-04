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投資人捧場 小型股吃香

財經新聞組／綜合報導

當市場大幅波動並充滿不確定性時，很多投資人通常傾向於選擇最穩定的大型股。但其實小兵往往也能立大功。

今年以來，表現搶眼的史坦普小型股600指數累計上漲8.64%，遠遠超越史坦普500指數4%的漲幅。

另外，資金對小型股的配置意願明顯提高。根據Lipper統計，截至2月22日，投資人向購買小型股的美股共同基金和ETF淨投入42億元，從大型股基金中撤出174億元。

在史指小型股600成分股中，漲幅前段班包括半導體設備製造商Axcelis Technologies、全球知名香水商Inter Parfums, Inc.和通訊設備公司Encore Wire Corp，今年來漲幅分別為62.76%、43.76%和43.14%。回報率輕鬆擊敗蘋果、微軟和亞馬遜等美股巨頭的同期表現。

與大企業相比，小企業通常被認為風險更高、對經濟變化更敏感，因為它們大部分銷售額往往集中在美國本土。在市場復甦時，小型股會領漲；但在衰退時期，它們也帶頭下殺。

雖然存在衰退的擔憂，但最近一系列關鍵的經濟數據顯示，2023年美國經濟開局十分強勁，強勁的非農就業數據以及零售銷售額和服務業活動都在1月加速走升，提高了小型股的吸引力。

分析師認為，相較於大型股，小型股的估值仍然具吸引力。根據FactSet數據，剔除未獲利公司，史指小型股600未來12個月的預期本益比為13.8倍，低於其20年平均值15.5；而史指目前的遠期本益比為17.6倍。

Research Affiliates投資長馬斯土爾佐(Jim Masturzo)表示，未來10年扣除通貨膨脹因素，以羅素2000指數為代表的小型股指數的年回報率預計將達到5%，是史指預期回報率1.9%的2倍多。

此外，小型股的優勢反彈，股票回購也功不可沒。過去12個月一些股價表現較好的小型股一直在積極進行股票回購。（財經新聞組）

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