美債殖利率回落 道指本周終收漲

美股收漲，因美國國債殖利率 從近期高位回落，投資人評估Fed已經實施的升息和消化本周Fed官員評論的累積影響。

道瓊工業平均指數 上漲387.4點或1.17%至3萬3390.97點。史坦普500指數上漲64.29點或1.61%至4045.64點。那斯達克綜合指數上漲226.02點或1.97%收1萬1689.01點。

指標10年期美國國債殖利率跌破4%的門檻。交易員一直將4%視為10年期國債的關鍵水平，可能引發股市再次下跌。本周當10年期國債殖利率升至4%以上時，股市回落。

10年期國債是影響房貸和車貸的指標利率，因此殖利率的漲跌可能會波及整個經濟。

主要平均股指本周都收漲。道指上漲1.75%，結束連續4周的跌勢。史指本周收漲1.9%，為過去4周來第一周上漲。那指本周收高2.58%。

iShares US Aerospace & Defense ETF上漲0.56%至2020年2月20日以來最高水平，全周上漲1.36%。今年來上漲5.2%=.

這是4周來的第3周上漲，因為航太和國防產業在1月表現不佳後似乎已經站穩腳跟。

加密銀行Silvergate在早盤一度下跌10%、前一交易日收跌超過57%後，以上漲0.87%作收。

高盛暫停對Silvergate評級，聲稱沒有足夠訊息。該股本周下跌60.48%。