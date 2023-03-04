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股債同步下跌 現金成避風港

財經新聞組／綜合報導

隨著債券股票價格再次同步下跌，現金成為金融市場的最終避風港。

美國商銀引用EPFR Global數據發布報告指出，截至3月1日當周，全球現金基金流入681億元，而股票型基金流出74億元。債券型基金吸引了84億元，為連續第9周淨流入。

這是一種市場出現緊張的跡象，因為高於預期的通膨數據反映出全球央行可能會繼續升息的預期，讓人們對股市今年以來強勁反彈能否持續下去感到悲觀。

美股上周創下2023年最糟單周走勢，下跌2.7%。

美商銀分析師哈奈特(Michael Hartnett)率領的策略師團隊在報告中寫道，熊市的結束可能會與信貸市場壓力同時發生，這可能源自於房價下跌。在此之前，現金的看好度與債券和股票相同。

在2022年市場暴跌期間，投資人曾將資金投入現金資產類別，如今這趨勢再度回歸。去年年底通膨暫時出現降溫跡象，讓部分資金流回股市；但包括哈奈特在內的許多策略師都警告，2023年初的漲勢無法持續下去。

美國和歐洲近期高於預期的通膨數據，加上本周Fed多位官員的鷹派言論，支撐人們轉向現金和債券避險。而且，歷史證明美股在暫停升息之前從未觸底，目前股指正在回吐今年來的部分漲幅，而美國國債殖利率再次走高。

哈奈特表示，由於中國在重新開放疫情限制後經濟復甦，全球股市表現將繼續超越美國。與此同時，他表示，只有在經濟「硬著陸」抑制通膨上揚後，10年期美國債券殖利率才會低於4%。

他去年正確地預估美股走跌，警告經濟衰退擔憂將助長股票資金外流。他去年11月預測美股將在春季觸底，然後在2023年下半年反彈。但上月修改了他的看法，指稱經濟延後衰退將在下半年擾亂美股。

債券 美股 股票

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