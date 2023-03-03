Nordstrom上季獲利超預期

Nordstrom假日季銷售額和營收 都下降，但獲利超出華爾街的預期。預計新財年的銷售額也將下降，部分反映其縮減加拿大業務的決定。截至1月28日當季淨利從去年同期的2億元或每股1.23元降至1.19億元或每股74分，但仍高於預期的66分。預計全財年營收將下降4%至6%，每股獲利為20分至80分。

白宮公布網安戰略 劍指中俄

白宮宣布一項新的網絡安全戰略，在針對駭客和數位犯罪穩步增加的情況下，加強其網絡防禦的最新努力。這項戰略重點在指導未來的政策，對各行業現有的網絡安全作法進行更嚴格的監管，並加強政府與私營部門之間的合作。該戰略將中國和俄羅斯列為美國最明顯的網絡安全威脅。

馬斯克宏偉計畫Ⅲ雷大雨小

特斯拉CEO馬斯克(Elon Musk)和其團隊1日投資 人大會長達4小時的演講，並未打動等待經濟實惠的電動車和具體時間表的投資人。他們發表「宏偉計畫第三篇」，將裝配成本削減一半，在墨西哥投資新工廠，並討論管理營運方面的創新。然而並沒有詳細說明時間表或任何新特斯拉產品。

Polestar去年虧損縮減一半

電動車製造商Polestar去年淨虧損削減一半，同時營收激增。該公司財報顯示，由於交車超過5萬輛目標，2022年營收成長84%達25億元。全年淨虧損從2021年的逾10億元降至4.66億元。營業虧損收窄8%至9.14億元，調整後獲利成長4.8%至7.59億元。

福特汽車 2月銷量年增22%

福特汽車2月銷售額較一年前的低迷業績成長超過20%，因為這家汽車製造商提高了F系列皮卡和電動車的產量。福特汽車2月銷量為15萬7606輛，同比成長22%，較1月增加7.7%。F系列皮卡銷量同比成長22%至約5.5萬輛，其中包括3600輛電動F-150 Lightning。

首申失業金19萬人 低於預期

勞工部表示，截至2月25日當周初領失業金人數19萬人，低於預期的19.5萬人，較上周19.2萬人減少2000人；4周移動平均值19.3萬人。有一周時間落差的續領失業金人數165.5萬人，較上周修正後的166萬人減少5000人，低於預期的166.5萬人；4周移動平均值167.15萬人。