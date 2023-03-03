Fed官員放話 道指升341點

由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股收漲。

道瓊工業平均指數 上漲341.73點或1.05%收3萬3003.57點。Salesforce提振道指，在強勁的財報結果和財測下上漲11.51%。

史坦普500指數上漲29.96點或0.76%收3981.35點。那斯達克綜合指數上漲83.5點或0.73%收1萬1462.98點。本周股指可望收漲，道指將結束連4周下跌。

早盤史指和那指承壓。然而，在亞特蘭大Fed行長博斯蒂克表示他「堅決」支持升息25基點後，股指在尾盤回升。

利率走高，指標10年期國債殖利率 超過4%。2年期國債殖利率達到十多年來未見的水平。

勞動成本飆升和初請失業金人數回落，代表Fed可能在本月底時將基準利率再調升0.25個百分點。

在企業獲利方面，Salesforce和Okta因強勁的業績和指引而上漲。與此同時，在延後發布10-K年度財報後，Silvergate Capital暴跌57.69%。

受散戶投資 人歡迎的特斯拉下跌5.85%，該公司未能在1日備受期待的投資人大會公布任何下一代汽車的細節。

公用事業類股引領股市溫和上漲，公用事業特選產業SPDR基金(XLU)上漲1.89%。該基金持有的最大個股Nextera Energy上漲3.35%。Duke Energy和Southern分別上漲逾2%。