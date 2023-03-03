我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德航班遇亂流7傷 迫降維州 奧斯卡影帝妻報平安

南加東谷好市多出現盜竊團伙 聲東擊西偷她錢包

Fed官員放話 道指升341點

財經新聞組／綜合報導

由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股收漲。

道瓊工業平均指數上漲341.73點或1.05%收3萬3003.57點。Salesforce提振道指，在強勁的財報結果和財測下上漲11.51%。

史坦普500指數上漲29.96點或0.76%收3981.35點。那斯達克綜合指數上漲83.5點或0.73%收1萬1462.98點。本周股指可望收漲，道指將結束連4周下跌。

早盤史指和那指承壓。然而，在亞特蘭大Fed行長博斯蒂克表示他「堅決」支持升息25基點後，股指在尾盤回升。

利率走高，指標10年期國債殖利率超過4%。2年期國債殖利率達到十多年來未見的水平。

勞動成本飆升和初請失業金人數回落，代表Fed可能在本月底時將基準利率再調升0.25個百分點。

在企業獲利方面，Salesforce和Okta因強勁的業績和指引而上漲。與此同時，在延後發布10-K年度財報後，Silvergate Capital暴跌57.69%。

受散戶投資人歡迎的特斯拉下跌5.85%，該公司未能在1日備受期待的投資人大會公布任何下一代汽車的細節。

公用事業類股引領股市溫和上漲，公用事業特選產業SPDR基金(XLU)上漲1.89%。該基金持有的最大個股Nextera Energy上漲3.35%。Duke Energy和Southern分別上漲逾2%。

殖利率 指數 投資

上一則

低於預期 全球碳排年增不到1%

下一則

WTO示警：本季全球貿易恐持續疲弱

延伸閱讀

美股大跌後回穩 但短期三利空將把逢低承接客嚇出場

美股大跌後回穩 但短期三利空將把逢低承接客嚇出場
房貸利率上揚嚇退買主 房價下跌

房貸利率上揚嚇退買主 房價下跌
道指跌232點 回吐今年漲幅

道指跌232點 回吐今年漲幅
由短缺至過剩 晶片股恐跌30%

由短缺至過剩 晶片股恐跌30%

熱門新聞

美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

2023-03-02 07:36
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
由於交易員擺脫對利率上升的擔憂，美股2日收漲。(路透)

Fed官員放話 道指升341點

2023-03-02 17:01
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
經濟研究聯合會日前公布，美國2月消費者信心指數從1月的106降至102.9，連續第二個月走下坡。若這數據忠實反映現況，對聯準會（Fed）應是好消息，顯示一連串猛力升息終於見到抑制消費支出的效果。（美聯社）

美經濟究竟軟著陸或硬著陸？今起數據揭曉謎題

2023-03-01 08:20

超人氣

更多 >
她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬

她負債逃美 南加華人圈興風作浪 連環詐騙逾百萬
「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡

「我要奪走你的東西」 15秒後金山44歲亞裔中彈亡
柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人

柏克萊加大驚見自焚男 火舌吞噬全身 場面駭人
美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業
何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選

何處可輕鬆享退休生活？全美這幾個城市入選