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梅西百貨 假日季獲利超預期

財經新聞組／綜合報導
梅西百貨假日季業績表現不錯。（路透）
梅西百貨假日季業績表現不錯。（路透）

受促銷收效激勵，梅西百貨上季成功吸引尋找禮物的購物者。但這家連鎖百貨表示，仍須為未來更動盪的一年預做準備。

梅西百貨表示，預計與2022年相比，本財年淨銷售額將下降1%至3%，相當於237億元至242億元。預計調整後攤薄每股獲利將在3.67元至4.11元之間。

梅西百貨截至1月28日當季淨利從去年同期的7.42億元或每股2.44元，降至5.08億元或每股1.83元。調整後每股獲利1.88元。剔除本季的稅收優惠，調整後每股獲利為1.71元，高於分析師預期的1.57元。

在這個假日季，CEO甘納特(Jeff Gennette)表示該公司「極具競爭力，但也考量到促銷活動，採取戰略性降價措施，並且刻意追求高獲利的銷售」。

他表示，梅西百貨正專注於更新其自有品牌、開設更多獨立店面以及發展其精業務和網路市場。

營收82.6億元，與預期相同。直營加上加盟店的同店銷售額較去年同期下降2.7%，但較2019年第4季成長3.3%。

梅西百貨上季業績看來優於今年稍早時的預期。今年1月發布第4季業績財測，預計假日銷售額低於預期。該公司表示，它注意到客戶在11月和12月購買禮物時，更加謹慎地關注支出採購更少的商品。

梅西百貨較其他零售商更勝一籌之處在於：它沒有太多過剩庫存問題。第4季底的庫存同比下降約3%，較2019年下降約18%。這代表該零售商以大幅折扣出售的商品減少，即使它必須與大宗零售商競爭。

Bloomingdale's和Bluemercury一直是該公司最強大的業務。Bloomingdale的同店銷售額在直營和加盟合計的基礎上同比成長0.6%，因為購物者採購高價服裝和美容商品。Bluemercury的同店銷售額在直營店的基礎上成長7.2%，因為購物者尋求更新、更豐富多彩的化妝品和護膚品。

梅西百貨 零售商 營收

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