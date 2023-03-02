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美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

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美勞工需求出現降溫信號 減最多的是這兩個產業

編譯任中原／綜合外電
美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）
美國政府公布的數據顯示勞動市場依然紅火，但民間人力業的數據卻已出現勞工需求減緩的信號。 （美聯社）

儘管美國政府公布的企業求才數據顯示勞動市場依然紅火，但民間部門的數據已經出現勞工需求減緩信號。

ZipRecruiter與Recruit Holdings兩大人力招募公司的數據指出，去年底時兩家平台上出現的求才人數就已經低於勞工部的求才數字，而今年來企業職缺更進一步減少，預示勞工部接下來公布的求才人數可能下降，且今年的實際僱用勢頭也將減緩。

政府公布的求才數字澎湃，是聯準會（Fed）官員相信美國經濟過熱，促使通膨居高不下的原因之一；如果未來官方與民間數字能夠同步走低，Fed的緊縮壓力將會減輕。

政府的求才數字通常比實況落後一個月，而民間招聘業統計的數字比政府的報告即時得多。兩套數據的動向通常相同，但幅度卻有差。勞工部公布去年12月的求才數為1,100萬，比2020年2月疫情之前激增57%

但兩大民間招聘公司的統計顯示，去年12月的人數只比疫情之前增加26%，且今年元月及2月進一步下降。另外全美獨立企業聯盟及LinkUp研究公司的統計也顯示，最近企業的求才人數比政府公布的數字大幅偏低。

ZipRecruiter指出，求才減少最多的是科技與金融業；2月科技業求才人數已經回降到與疫情之前相當的水準，金融業更出現負成長。反觀2月零售及旅遊業的求才人數比疫情之前增加25%，政府部門職缺更激增54%。

該公司執行長席格爾表示，「總體經濟情勢顯然正在減緩，全國網路上的人才招聘人數都在減少，甚至還看到求職人數正在增加，而且找到工作的平均時間拉長」。

勞工部 疫情 聯準會

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