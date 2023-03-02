反庫藏股遭巴菲特暗批？拜登正式回應了

「股神」巴菲特上周末在股東信上為買回自家股票辯護，並批評一味反對者，被視為暗批美國現任總統拜登。 （美聯社）

「股神」巴菲特 上周末發表致波克夏股東信，文中為買回自家股票 辯護，並批評一味反對者，被視為暗批美國現任總統拜登 。事隔幾天，拜登透過白宮經濟幕僚發布正式回應，澄清所謂「拜登在庫藏股議題上與巴菲特相左」應該是誤會一場。

財經網站MarketWatch報導，巴菲特在年度股東信上寫道：「若有人對你們說，所有的回購都傷害股東、或傷害國家、或是特別圖利執行長，說此話者不是對經濟一無所知，就是巧舌善辯的煽動者（這些性格並不互相排斥）。」許多人揣測，巴菲特此語似乎暗諷拜登。

拜登政府上任以來經常批評企業買回股票，並提議把今年1月生效的1%企業庫藏股稅率進一步調高到4%。

白宮國家經濟委員會（NEC）副主席拉馬穆蒂（Bharat Ramamurti）強調，拜登政府並沒有反對「所有的」股票回購計畫，與巴菲特的立場並非完全相左。

拉馬穆蒂在1日播出的MarketWatch現場訪談中說：「務必檢視巴菲特先生是怎麼說的。他的意思是，任何人說所有股票回購都是壞事，是誤導人的說法。總統（拜登）的立場並非如此。總統已說得非常清楚，他並沒有提議要禁止所有的股票回購，或諸如此類的事。」

他解釋，拜登的目的是敦促企業把更多的盈餘用於研發、給員工加薪，或在國內擴大生產，而不是用賺的錢買回自家股票。

拉馬穆蒂說：「我認為，好比說，1980年代初，約50%的盈餘流向買回股票和配發股利，現在比率超過90%...所以（拜登）關切的是這個比率，或者說流向投資和股票買回的資金失衡，而他整個政策方針是稍微重新調整動機。」