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疫情後載客量減少…「金山往東灣」新捷運隧道恐取消

惠普釋訊號 押PC市況反彈

編譯季晶晶／綜合報導
惠普公司維持年度展望不變。(Getty Images)
惠普公司維持年度展望不變。(Getty Images)

儘管面臨個人電腦（PC）需求下滑的窘境，惠普公司（HP）維持年度展望不變，反映該公司預期今年下半年需求有望反彈。

惠普維持32.5億美元自由現金流的年度展望，高於分析師平均預估的30.9億美元。該公司並重申先前財測，即調整後利潤將在每股3.2至3.6美元間，優於市場預期。

這給外界帶來希望，惠普或能安度PC行業的不景氣。在疫情期間遠距工作引爆電腦銷售熱潮後，惠普一直在設法解決後疫情時代需求急墜的問題。研究業者IDC的初步數據顯示，2022年第4季PC出貨量大減。惠普是降幅最大的主要供應商之一。

惠普說，第1季營收減少19%至138億美元，遜於分析師先前預估的141億美元，主因電腦銷量降幅超過預期，尤其是在消費者市場。不過，惠普及投資人對銷售頹勢緩解均抱持樂觀態度。

惠普執行長羅爾斯（Enrique Lores）受訪時表示，預期本年度的PC需求和利潤率都將有所改善。該公司將繼續投資於諸如訂閱服務等成長領域。

去年11月，惠普宣布將裁員6000人，並縮減持有的房地產以管理成本。羅爾斯表示，這些行動正產生「立竿見影的影響」。

剔除部分項目後，惠普第1季獲利每股75美分，高於分析師預期的74美元，而第2季經調整後的利潤預期將介於73至83美分之間，中點也高於市場預期。

惠普較高階的商用PC最初並沒有受到消費者市場下滑的影響，如今看來也無法倖免於市況疲軟的衝擊。羅爾斯說，惠普已發現企業用戶的「訂單放緩，因為各家公司對預算的管控更審慎」。

惠普本季的消費者PC營收大減36%，商業營收則減少18%。印刷業務營收下滑5%至46億美元，比預期略高。

營收 利潤 分析師

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