雪佛龍調升年度回購金額

石油 巨頭雪佛龍將其股票回購金額上修至每年100億至200億元，並重申其至2027年石油和天然氣產量年增率超過3%的目標。該公司還將從第2季開始將年度股票回購目標提高至175億元；之前的年度回購目標為150億元。同時到2028年將其油氣生產的碳密度降低到每桶石油當量24公斤。

Uber的Careem結束卡達業務

Uber旗下叫車服務Careem宣布結束其卡達業務。這項出人意料的聲明於2月28日立即生效。於2019年以31億元價格收購中東競爭對手Careem的Uber表示，在宣布這一消息後，它將在卡達「照常營業」。雖然Uber擁有子公司Careem的所有權，但兩家公司獨立運作。

FDA通過推薦輝瑞RSV疫苗

在開發第一劑呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的激烈競爭中，位居前段班的輝瑞和葛蘭素史克(GSK)本周面臨美國食品和藥物管理局(FDA)專家小組的審查。FDA將在5月前決定是否批准60歲及以上人群接種疫苗，以在冬季傳統病毒流行季節激增之前推出。專家小組已建議推薦輝瑞的RSV疫苗。

應材新工具可降低光刻成本

晶片設備製造商應用材料公司開始銷售一種新工具，可以降低光刻的工藝成本。這項新工具稱為Centura Sculpta，讓晶圓在刻蝕第一個圖案時只須照射一次光就能刻出最終圖案，不必重複兩次。估計每次在光刻工藝中使用Centura Sculpta，每月處理10萬片晶圓的製造設施可節省約2.5億元的成本。

Visa萬事達卡暫停加密合作

知情人士透露，在一連串備受矚目的倒閉，動搖了對加密產業的信心後，支付巨頭Visa和萬事達卡暫停與加密公司建立新合作夥伴關係，延後推出某些與加密貨幣相關的產品和服務，直到市場狀況和監管環境有所改善。不過Visa發言人說，這並沒有改變該公司的加密策略和重點。

挪威郵輪 全年獲利財測悲觀

挪威郵輪預測全年獲利低於華爾街預期，因為即使旅遊需求反彈，這家郵輪業者也須努力應對飆升的燃料和勞動成本。該公司還預測第1季虧損大於預期。預計2023年每股獲利70分，低於預估的1.06元。預計第1季每股虧損45分，高於預計的每股虧損33分。