我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克轉發新冠源自實驗室洩漏文章 環時轟：這是砸中國的鍋？

在加州聖瑪利諾高調參選副州長 華人女婿涉詐 震驚華社

財經簡訊

財經新聞組／整理

雪佛龍調升年度回購金額

石油巨頭雪佛龍將其股票回購金額上修至每年100億至200億元，並重申其至2027年石油和天然氣產量年增率超過3%的目標。該公司還將從第2季開始將年度股票回購目標提高至175億元；之前的年度回購目標為150億元。同時到2028年將其油氣生產的碳密度降低到每桶石油當量24公斤。

Uber的Careem結束卡達業務

Uber旗下叫車服務Careem宣布結束其卡達業務。這項出人意料的聲明於2月28日立即生效。於2019年以31億元價格收購中東競爭對手Careem的Uber表示，在宣布這一消息後，它將在卡達「照常營業」。雖然Uber擁有子公司Careem的所有權，但兩家公司獨立運作。

FDA通過推薦輝瑞RSV疫苗

在開發第一劑呼吸道合胞病毒(RSV)疫苗的激烈競爭中，位居前段班的輝瑞和葛蘭素史克(GSK)本周面臨美國食品和藥物管理局(FDA)專家小組的審查。FDA將在5月前決定是否批准60歲及以上人群接種疫苗，以在冬季傳統病毒流行季節激增之前推出。專家小組已建議推薦輝瑞的RSV疫苗。

應材新工具可降低光刻成本

晶片設備製造商應用材料公司開始銷售一種新工具，可以降低光刻的工藝成本。這項新工具稱為Centura Sculpta，讓晶圓在刻蝕第一個圖案時只須照射一次光就能刻出最終圖案，不必重複兩次。估計每次在光刻工藝中使用Centura Sculpta，每月處理10萬片晶圓的製造設施可節省約2.5億元的成本。

Visa萬事達卡暫停加密合作

知情人士透露，在一連串備受矚目的倒閉，動搖了對加密產業的信心後，支付巨頭Visa和萬事達卡暫停與加密公司建立新合作夥伴關係，延後推出某些與加密貨幣相關的產品和服務，直到市場狀況和監管環境有所改善。不過Visa發言人說，這並沒有改變該公司的加密策略和重點。

挪威郵輪全年獲利財測悲觀

挪威郵輪預測全年獲利低於華爾街預期，因為即使旅遊需求反彈，這家郵輪業者也須努力應對飆升的燃料和勞動成本。該公司還預測第1季虧損大於預期。預計2023年每股獲利70分，低於預估的1.06元。預計第1季每股虧損45分，高於預計的每股虧損33分。

疫苗 石油 郵輪

上一則

由短缺至過剩 晶片股恐跌30%

下一則

臉書母公司、Snap也擁抱AI技術

延伸閱讀

旅遊補給站／環遊世界180天 維京郵輪明年起佛州啟航

旅遊補給站／環遊世界180天 維京郵輪明年起佛州啟航
輝瑞獎學金禁止亞裔、白人申請涉歧視挨告 本周悄悄修改規定

輝瑞獎學金禁止亞裔、白人申請涉歧視挨告 本周悄悄修改規定
台莫德納超買 1800萬劑未到貨 疫情降溫打氣低 一半恐報廢

台莫德納超買 1800萬劑未到貨 疫情降溫打氣低 一半恐報廢
喬州流感、新冠和RSV感染 續降

喬州流感、新冠和RSV感染 續降

熱門新聞

家得寶(Home Depot)是表現最差的道指成份股，該家居零售商第4季營收低於預期，股價下跌7.06%。該公司還發布了溫和的財測。美聯社

道指跌近700點 跌幅為今年最大

2023-02-21 16:52
蘋果送服務十周年員工的禮物。 （取材自YouTube影片）

超稀有 蘋果這禮品 為公司服務十年才能拿到

2023-02-23 07:16
隨著二手名表供應增加，Watchfinder降價約15%。 （路透）

二手名表供應大增 Watchfinder平台降價15%

2023-02-24 18:11
在俄鳥戰爭後，中國一直在支撐俄羅斯經濟。（路透）

俄羅斯經濟不墜 中國是背後最大幫手

2023-02-26 21:03
電商巨擘亞馬遜（Amazon）股價過去一年重挫，擾亂了該公司股票薪酬計畫。（美聯社）

亞馬遜變相減薪 股價慘跌 員工眼看薪酬直接少一半

2023-02-20 19:02
美國前財長桑默斯（左）與紐約時報專欄作家克魯曼（右）常對美國通膨展望意見相左，但兩人都認為，人工智慧（AI）未來發展不容小覷，可能在民眾日常生活中扮演要角，甚至帶來經濟大震撼。圖／路透

難得看法相近 經濟大咖桑默斯、克魯曼這麼看AI前景

2023-02-23 09:34

超人氣

更多 >
養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議

養狗作伴好處多…但這3種大型犬 專家不建議
他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」

他發問「女朋友說5+2=8」 ChatGPT也懂求生說「正確」
微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕

微信商討詐疫情貸款 前加州副州長參選人和華裔妻被捕
專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄

專家建議減少這5項開銷 可延長退休儲蓄
領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」

領社安金年齡 擬調高到70歲「確保再撐75年不破產」