由短缺至過剩 晶片股恐跌30%

花旗研究部分析師丹利(Christopher Danely)警告，半導體產業在經歷兩年的庫存短缺後，正面臨庫存過剩的局面，這可能導致晶片 股回吐新冠疫情期間的所有漲幅。

他在最新報告中寫道，半數的供應過剩問題已經在個人電腦(PC)和無線領域獲得解決，這從英特爾、AMD、輝達和高通等晶片製造商最新財報中列出的大量庫存支出就可以看出。高通還在財報中預測，庫存問題將持續到6月。

不過丹利指出，另一半的過剩問題仍然存在，在半導體產業，需求一直存在，但現在卻顯示出放緩的跡象，尤其是在日益重要的數據中心市場，這塊市場是由亞馬遜、微軟和谷歌等公共雲端服務提供商支撐的。

在由30家半導體企業市值加權的費城 半導體指數 中，輝達和台積電是最大成分股之一。該指數上次達到峰值是在2021年12月27日，當時收盤創下4039.51點新高。一年多前，隨著華爾街開始擔心供應過剩，該指數在一個月內從歷史高點跌至熊市區間，目前仍較歷史高點低28%。

不過，在過去12個月裡，費半指數僅下跌14%，而同期道瓊工業平均指數下跌0.7%，史坦普500指數下跌9%，以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌16%。

丹利在報告中表示，隨著相關企業發布財測展望，將之前的獲利預期調降了32%，他警告，隨著汽車、工業和數據中心市場的調整，獲利預期可能「至少」會再調降10%。

丹利寫道：「受每股獲利下降和本益比壓縮的影響，預計費半指數將會下跌30%，並創下新低。」

這將使費城半導體指數跌至2075點左右，為2020年7月以來的最低水平。