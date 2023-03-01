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道指跌232點 回吐今年漲幅

財經新聞組／綜合報導

主要股指下跌，股市度過了艱難的2月。

道瓊工業平均指數下跌232.39點或0.77%至3萬2656.7點。史坦普500指數下跌12.09點或0.3%收3970.15點。那斯達克綜合指數下跌11.44點或0.1%收1萬1455.54點。

雖然今年開年良好，但所有主要股指都出現3個月來第2個單月下跌。道指本月收跌4.19%，今年來已下跌1.48%。史指和那指2月分別下跌2.61%和1.11%，但今年至今仍處於正值。

美股今年開局強勁；史指1月上漲超過6%。然而，本月美國國債殖利率的大幅上漲削弱了投資人對股市的信心，因為交易員擔心Fed的高利率會持續更久。

指標10年期美國國債殖利率創下11月以來的最高水平。

黃金和白銀創下一年多來最差的單月表現。

黃金2月收跌5.58%。這是該金屬自2021年6月以來表現最差單月，當時下跌7.02%。

白銀則是經歷2020年以來最糟單月，2月下跌11.6%。它上次出現更大的單月跌幅是在2020年9月，當時該金屬下跌17.84%。

根據《彭博》最新的報導，蘋果在無需取得血液樣本的情況下監測血糖水平方面取得進展。摩根史坦利表示，如果這家科技巨頭取得成功，其發展有可能成為巨大的顛覆者。

殖利率 指數 國債

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