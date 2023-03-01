回購支撐行情 今年估將逾兆元

2023年美股 持續動盪，但企業大規模回購再度成為支撐行情的一個關鍵因素。

根據標普道瓊指數公司的分析，預計2023年史坦普500指數成分股的股票 回購規模將達到1兆元，創歷史新高紀錄。

目前企業正在加快回購步伐，根據高盛對史指和羅素3000指數成分股的分析，截至2月17日，宣布回購總額已經超過2200億元，創下過往年份同期紀錄。

其中最大的幾宗回購案包括雪佛龍的750億元，臉書母公司Meta Platforms的400億元 ，以及高盛的300億元。其中雪佛龍更宣布將股票回購目標提高至每年100億至200億元。

近期火爆的經濟數據澆滅了投資 人對Fed很快降息的希望，讓美股喪失年初以來的上漲動力；史指今年以來漲幅已收窄至4%。

股票回購計畫由企業自行決定，通常需要數年時間才能執行完畢，但卻能極大幅度影響投資人的信心；加上美股回購計畫金額一再刷新歷史新高，因此回購熱潮是過去十餘年來支撐美股上漲的關鍵因素之一。

投資研究公司VerityData研究主管西爾佛曼(Ben Silverman)表示：「回購持續強勁，為個股和整個市場提供了支撐。」

美國商銀公布的最新股權流動數據顯示，該行企業客戶今年已淨回購約135億元股票。數據顯示，這個數字大致與去年創紀錄的水平持平，而對沖基金、機構投資人和散戶的資金約淨流出90億元。

由於股票回購會減少市場上流通的股票，並進一步提高公司的每股獲利，某些投資人預計，獲利率受壓縮的企業將繼續回購，以支撐每股獲利成長。

FactSet數據顯示，史指已有約94%的企業公布第4季業績，其中約68%的業績超過華爾街預期，但低於正常水平。