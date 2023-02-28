美股3月有熊市風險？知名空頭分析師示警這現象是陷阱

知名空頭威爾森（圖）為首的策略師認為，美股面臨的不利因素將在3月進一步增加。（截圖自摩根史坦利官網）

摩根史坦利(Morgan Stanley，大摩)策略師表示，美國股市遭遇的不利因素將在3月進一步增加，比如公司獲利下滑和估值偏高等因素，都構成壓力。

以知名空頭威爾森（Michael Wilson）為首的策略師在2月27日的一份報告中寫道：「基於我們認為企業獲利衰減遠未結束的觀點，我們認為3月是股市新一波跌勢的高風險月份。」在去年的「機構投資 人」調查中，他因正確預測美股 拋售潮而榮登最佳投資組合策略師。

威爾森表示，分析師暫停下修未來12個月的獲利預估，激起投資人的一些樂觀情緒，但熊市通常發生在季報展望較平穩的時候，隨後展望才會恢復下降的趨勢，「股市往往會提前一個月弄清楚後下跌，而這個周期完美地呈現這種模式」。

標普500指數 已連三周收跌，因市場擔心美國頑固的通膨會推升聯準會（Fed）進一步升息的可能性。在此之前，交易員對Fed將很快擺脫鷹派立場的期望，激勵美股從10月低點大漲17%。

威爾森指出：「在基本面的不確定性極高的情況下，技術面可能決定市場的下一步大動作。」他提到史坦普500指數已收復了200日移動均線，「我們認為這種反彈是多頭陷阱，但也承認如果能守住這些位置，在完全反映獲利下滑之前，股市可能還有最後一波行情」。

他指出，若要發生這種事，利率和美元必須下跌，如果它們反而是走高，技術面應該很快就會失去支撐。

威爾森先前預測股市將在今春觸底，認為標普500指數今年上半年跌幅多達24%，盪至3000點，並重申目前市場估值普遍偏高。