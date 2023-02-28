美配息股票 投資人青睞

利率可能持續居高不下，促使投資 人買進會配息的股票 ，以在市場充滿不確定性之際，確保穩定的獲利來源。

根據路孚特理柏的數據，在止於2月22日的兩周，投資配息股的美國共同基金和指數股票型基金（ETF），淨流入2.72億美元的資金。

在2022年，這類基金的吸納了創紀錄的480億美元，但從1月起，投機性股票帶動股市上漲，投資人撤出8.35億美元。

然而，股市年初的漲勢在近幾周喪失動能，一系列比預期強勁的經濟數據，迫使投資人重新思考聯準會（Fed）的升息循環是否已近尾聲。

如今許多投資人擔心，Fed為打擊通膨氣焰將被迫持續升息，並延長利率維持在高檔水準的時間。Fed最新的會議紀錄更加深了這種疑慮。

儘管利率竄高可能拖累市場的整體表現，但是配息股可望迎來另一個發光發熱的機會。在去年通膨火熱、利率升高、和衰退疑慮重創風險資產之際，發放股利企業的股價表現比大盤優異。

標普500高股利指數去年下跌1.1%（納入股利計算），但大盤的總報酬率為負18%。在今年，這檔匯集前80大配息企業的指數上漲了1.9%，落後大盤的漲幅3.7%。

Van Leeuwen & Company創辦人兼執行長范立文說：「我希望從我的投資持續獲得現金流，並期望現金流能持續增加。藉由投資會配息的股票，我在等候出場時也能賺錢。」該公司管理的資產規模約3.5億美元。

范立文說，正把客戶的資產轉投配息的股票。他在過去一個月買進電子零件業者的Eaton的股票，該股先前的現金殖利率 為2%，今年的總報酬率也增加約10%。

儘管許多投資人和策略師都認為美國距衰退仍相當遙遠，但他們主張，在經濟、市場、及地緣政治都充滿不確定性的情況下，配息股可做為防禦性資產。