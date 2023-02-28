經濟須先衰退 牛市才會出現

美國商銀投資長兼策略師哈奈特(Michael Hartnett)在最新報告中重申了財政赤字的風險，並指出只有Fed推出類似日本 央行的殖利率 曲線控制(YCC)政策，牛市才會到來。

他仍然預計史坦普500指數在今年3月8日之前將跌至3800點，並重申這個預測「主要是由全球金融條件的收緊所推動的」。他表示，上半年具韌性的成長將與利率上升相吻合，但下半年的經濟的放緩速度將會更急劇。

對於2020年初美國政府為了應對新冠病毒疫情所推行的財政紓困 措施，哈奈特指出，雖然這些舉措成功避免了2020年的經濟衰退，結果是赤字再次上升，導致長期痛苦。

他指出，「由於財政基礎設施支出，美國聯邦赤字高達GDP的6.1%；在2000年經濟擴張的高峰期，美國還保有財政盈餘；2007年擴張的高峰期赤字占GDP的1%，最近一次擴張的高峰期赤字占GDP的2.5%，但最近一次擴張高峰的赤字就已占GDP的4%。」

美國國會預算辦公室(CBO)最近的債務預測顯示，美國公眾持有的聯邦債務預計將從2023年的占GDP 98%上升到2033年的118%，平均每年增加2%。

在此期間，利息成本和強制性支出的成長速度超過收入和經濟的成長速度，推高了債務水平。這些因素在2033年之後依然存在，使得聯邦債務將在2053年達到GDP的195%。

哈奈特指出，這代表美國聯邦債務正在出現長期惡化。

美國政府目前有31兆元的債務。他表示，在下次出現經濟衰退時，Fed將會像日本那樣被迫啟動YCC政策，以維持美元的儲備地位和西方金融體系不會崩解。

他指出，「美國政府債務在未來10年將增加21兆元，這相當於每天52億元，每小時2.18億元。2020年通貨膨脹的最大諷刺是在下次經濟衰退中，Fed被迫採用YCC來拯救美國政府。」（財經新聞組）