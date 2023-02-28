海運費率降 但恐延誤交貨

對於零售商來說，海運費率的下降並不全是好消息；在最嚴重的疫情 中斷期間，單一貨櫃的海運價格高達2萬元；然而它們現在又準備因需求暴跌而出現交貨延誤。

專家表示，MSC和馬士基(Maersk)等海運航商正試圖以取消航次來支撐價格，這可能會引發新一輪的貨物延誤，因為貨櫃勢將從一艘船轉移到另一艘船。

本周召開的TPM23海運業者會議代表貨櫃運輸合約談判季非正式開始。海運航商及其美國大大小小的客戶都將敲定年度價格和數量協議。

不過，在這些交易中任何客戶能省下的費用，都可能帶來新的麻煩：延誤交貨。

洛杉磯港 報告，1月已取消了17班航次，並警告還會有更多航次取消。

當厭倦疫情限制的消費者將支出從商品轉向旅遊和娛樂時，波動的即期運輸費率先暴跌。空運和海運費率基準平台Xeneta首席分析師桑德(Peter Sand)表示，現在現貨和合約費率之間的差距正在縮小，主要受到經濟衰退威脅和船載競爭的壓力。

在需求旺盛時，海運航商往往專注於獲利最高的貨物來賺取創紀錄的利潤。關鍵客戶不得不爭搶航運櫃位，沃爾瑪、好市多和美元樹等公司甚至自行租用船隻來保持貨架庫存。

但形勢已經逆轉，客戶開始希望回收之前翻了2倍的海運成本。

產業顧問兼新加坡 Transfar Shipping北美代表孟洛(Jon Monroe)說，這是「客戶的報復」，「過去每個人都在尋求雙贏。但新冠疫情讓這一切都偏離了軌道。」

專家表示，以前忠誠的客戶正在積極地比較購物、分散業務並在現貨市場上押寶。

曾負責現代商船談判的顧問伯恩斯(Lawrence Burns)表示，海運合約的非約束性性質，促使客戶或海運業者在有利於己時積極爭取能得到的一切。而這次，進出口商航運經理占了上風。