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Fed升息若逾6% 難逃硬著陸

財經新聞組／綜合報導
如果利率持續上升，美國經濟難逃硬著陸。（路透）
如果利率持續上升，美國經濟難逃硬著陸。（路透）

美股多頭正在展望數月來最艱難的時期，並看好一旦Fed停止升息，今年下半年將出現反彈。

史坦普500指數上周創下去年12月9日以來最糟單周走勢，高於預期的通膨數據加劇了市場對Fed將多次升息的猜測，使這個升息周期比投資人幾周前預期的更為陡峭。

然而，這基本上大致符合2022年底以來的市場說法：美股將在今年上半年掙扎，然後在下半年走強。從技術面來看，投資人也認同這個邏輯，因為史指自去年秋季開始的上升趨勢，即使本月下跌2.6%仍在繼續。

Sanctuary Wealth首席投資策略師巴特爾斯(Mary Ann Bartels)表示：「我們越來越接近Fed利率周期的終點，市場將開始消化這一點。」

然而即將面臨的風險也很多。期貨交易顯示，7月利率峰值約為5.4%。但根據最新報告估計，利率可能會升至6.5%，這引發了投資人對「硬著陸」、經濟陷入衰退的擔憂。

巴特爾斯表示，「市場可以承受5.5%的終端利率，但無法承受6%或更高的終端利率。」「這將真正對市場造成震撼。」

令人擔憂的通膨數據並不是史指上周下跌的唯一原因。沃爾瑪和家得寶等市場龍頭的弱勢財測也讓市場情緒惡化。

美股暴跌可能令人沮喪，但根據歷史模式，它只是維持正常表現。在過去25年裡，2月通常是史指表現最差的月份之一，平均下跌0.4%。史指今年1月躍升6.2%，但2月至今下跌 2.6%。

不過Baird市場策略師安東內利(Michael Antonelli)表示，只要Fed繼續走在去年設定的道路上，股市看多的理由就依然存在，「通膨永遠不會在見頂後直線下降。」

他估計除非整季通膨和就業數據都優於預期，才能迫使Fed大幅上修最終利率預期，「而且市場不一定討厭升息。」

利率 投資 升息

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