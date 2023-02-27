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聯準會理事傑佛森為2%通膨目標辯護 不贊成調高

編譯季晶晶／綜合外電
聯準會理事傑佛森為2%通膨目標辯護。（彭博資訊）
聯準會理事傑佛森為2%通膨目標辯護。（彭博資訊）

美國聯準會理事傑佛森（Philip Jefferson）為央行2%的通膨目標辯護，認為改變這個目標可能破壞「良好錨定」通膨預期的穩定性。

傑佛森周一在哈佛大學一堂經濟學課上演講，他沒有詳細說明未來的貨幣政策路徑，雖然表示隨著工資壓力放緩，服務價格的通膨可能有所緩解。

他表示，缺工一直是核心服務價格成長居高不下的原因之一，因為勞動成本「以高於與2%通膨率一致的速度上升」。

傑佛森說：「非住房核心服務類別的通膨前景有一部分取決於名義勞動成本的增幅是否回落，最近的數據表明，過去一年的勞動報酬的確開始有所放緩。」

即便如此，他在一個問答環節裡提醒，聲稱讓通膨回到目標水準需要一些時間。聯準會官員去年12月預計2025年達標。

傑佛森表示：「我很久以來一直認為，當前的通膨比可能想象的更持久。我不抱持通膨率能輕易回落到2%的幻想。」

聯準會2012年正式將通膨目標設為2%。傑佛森說，高於零的目標反映出通膨過低也有破壞穩定性的風險。

儘管一些研究人員呼籲聯準會調高通膨目標，使其在經濟下行時有更多降息空間，但傑佛森反駁這種想法，指這會使外界質疑聯準會對目標的承諾而「引來額外風險」，「導致人們懷疑這個目標未來可能投機性地進行調整。」

他說：「如果是這樣，那麼這些聲譽成本將破壞上面討論到的穩固錨定的較長期通膨預期的關鍵益處：貨幣政策對抗經濟低迷的能力毋需犧牲價格穩定就能增強。」

聯準會 貨幣 央行

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