美經濟強韌 半導體股發光

路透報導，美國經濟持續強韌，儘管令投資 人擔憂聯準會（Fed）加強緊縮，對美股大盤造成壓力，但也使半導體股更具魅力。同時，巴隆金融周刊訪問的華爾街經濟學家也認為，儘管目前經濟成長趨緩，但衰退憂慮消退，投資人應轉向價位合理的成長股。

去年投資人擔憂經濟將陷入衰退時，美股大跌，半導體是最慘的類股之一，費半指數 重挫36%，但今年來由於美國經濟無畏升息，表現持續熱絡，而半導體是無數產品的關鍵性組件，促使投資人押注經濟成長能令半導體股鶴立雞群。

費城半導體指數今年來上漲約16%，分別遠優於標普500指數的3%漲幅、及那斯達克綜合指數的8.5%升幅。

經濟強勁已成為最近股市的雙面刃；投資人擔心美國經濟將「不著陸」，即強勁成長與高通膨並存，使利率 將升到更高，且維持高檔更久，導致半導體股最近也隨著大盤回檔。巴隆周刊也指出，由於利率可能維持在更高的水準更久一段時間，經濟衰退風險仍未完全消失，經濟迄今凸顯的韌性也加劇後續預測的挑戰。

儘管如此，費半指數30支成分股今年來的表現幾乎全都優於大盤。其中，輝達（Nvidia）今年來更暴漲約60%。輝達上周預估本季營收將優於原先預期，帶動股價大漲14%，市值衝到5,700億美元，在標普500大企業排名第六。

半導體股能否強勢不墜，仍取決於業績表現。從去年6月到今年元月，市場對晶片業者未來12個月的預估盈餘已下降28%。路孚特數據顯示，分析師預期，標普500指數的半導體與設備成分企業今年盈餘將減少20%，但到第4季將會回升。

不過，並非所有半導體股都表現強勢，英特爾今年來便下跌5%。另外，儘管晶片股能受惠於經濟增強，難免仍將受到利率上升的打擊，而且若緊縮政策最終導致下半年經濟陷入衰退，半導體股同樣可能遭難。

巴隆周刊則指出，投資人可以準備投資價位合理、近期能獲利、資產負債表穩健的非景氣循環成長股。Oak合夥公司共同投資人史汀浦森推薦Google母公司字母，並且認為醫療設備製造商有買進價值。