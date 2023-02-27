股神大賣股 現金劇增

股神巴菲特上季大賣持股，現金水位升到將近1,300億美元。（美聯社）

美國通膨壓力歷久不衰，連「股神」巴菲特 的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）旗下眾多事業的生意也受影響，去年第4季營業利益下滑近8%。同時，現金水位升到將近1,300億美元，顯示上季淨賣出股票，包括大幅減持台積電ADR。

波克夏25日公布，2022年第4季營業利率總計67億美元，較一年前同期的72.85億美元縮減7.9%，一部分因素是美元貶值導致的匯損，以及投資 收益降低。營業利益指的是波克夏旗下事業獲利的總和。

上季波克夏旗下鐵路、公用事業和能源公司盈餘合計22億美元，與一年前相比差不多。保險承銷營業利益年減34%至2.44億美元。

第4季淨利年減54%至181.6億美元，或A股每股盈餘12,412美元，也不如一年前的淨利396.5億美元、每股26,690美元。

不過，巴菲特向來主張，營業利益更能反映波克夏實際業績表現；淨利則按會計規定須計入帳面投資盈虧，而波克夏投資組合龐大，未實現的單季投資利得或虧損波動甚大。

2022全年營業利益成長12.2%至307.93億美元，創新高，得力於許多子公司表現強勁。全年總營收成長9.4%至3,021億美元。

上季波克夏砸26億美元買回自家股票，較一年前的69億美元大減。全年買回79億美元庫藏股。

因此，波克夏第4季末現金水位升到1,286.5億美元，比第3季末的1,090億美元銳增。

巴菲特在致股東信上表示，未來仍將持續持有「滿船」（大量）的現金及美國國庫券，「也將避免從事可能在時局艱困時（包括金融恐慌和前所未見的保險損失），造成現金需求孔急的行為」。

儘管2022年央行升息導致股債市大跌，巴菲特依舊強調美國經濟韌性禁得起考驗。他說：「我投資了80年，超過我國歷史的三分之一。儘管國人傾向自我批評和懷疑，我不曾見過什麼時候長期押空美國是合理的。」