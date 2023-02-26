巴菲特再談投資心法 股東信4大重點一次看

巴菲特在旗下投資公司波克夏海瑟威的年度股東信中表示，他毫未喪失長期對美國經濟及波克夏抱持的信心，呼籲投資人聚焦長期宏觀趨勢。（美聯社）

億萬富豪巴菲特 （Warren Buffett）在旗下投資 公司波克夏 海瑟威的年度股東信中表示，他毫未喪失長期對美國經濟及波克夏抱持的信心，呼籲投資人聚焦長期宏觀趨勢。他並捍衛購買庫藏股行動。

對美國有信心

路透報導，現年92歲的巴菲特在今天發布的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東信中寫道，他執掌公司58年期間，美國經濟活力一直讓波克夏受益，他交棒後也將繼續如此。

巴菲特表示：「我們對『美國順風』有信心。儘管時而風勢平息，但它的推進動力總是會再起。」

「我至今未見過長期做空美國是合理行動的時期。我也很懷疑這封信的任何讀者未來會有與此不同的經驗。」他鼓勵投資人別把焦點放在一些去年打擊股價的因素，例如通貨膨脹。

讚波克夏表現好

針對波克夏去年表現，巴菲特說是「好的一年」，公司旗下許多最強大的業務挺過通貨膨脹居高、利率攀升和供應鏈大亂的壓力。

根據伴隨巴菲特股東信發布的波克夏2022年財報，營業利益創下空前新高，達到308億美元；但全年由2021年的獲利898億美元轉為虧損228億美元，歸咎於蘋果公司（ Apple Inc.）等許多持股部位股價下跌。

巴菲特淡化虧損結果，稱這部分受到會計規則影響，本來就容易波動。

談投資管理心法

波克夏去年10月雖斥資115億美元買下保險公司艾勒甘尼（Alleghany Corp），但年終時現金部位仍有1286億美元，多虧年底時大拋台積電等持股。

巴菲特在股東信中，自評歷來資金配置決定大多只是「馬馬虎虎」，但波克夏長期以來能有「令人滿意」的結果，是歸功於十幾個「真正對的決定」。

他說：「『有效率的』市場只存在在教科書中。現實中，賣相好的股票和債券都在苦苦掙扎，它們的行為通常事後才能理解。」

巴菲特還表示，經營大型事業「務必要有信任與規則」，即使失望仍是不可避免。他並鼓勵投資人勿沉溺在短期市場環境。

捍衛庫藏股

波克夏去年買了79億美元庫藏股，顯示自信股價遭到低估。支持民主黨的巴菲特也在股東信中，似乎間接批評民主黨籍總統拜登（Joe Biden）欲大漲庫藏股稅率的主張。

巴菲特表示，那些宣稱所有購買庫藏股行動都是「對股東或國家有害、或是特別讓企業執行長獲益」的人，「要不是經濟文盲，就是舌燦蓮花的煽動家」。

巴菲套並提醒投資人，波克夏對美國國庫的貢獻有多少。他說，波克夏10年間繳了320億美元的聯邦所得稅，「我們希望並預期，下個10年還要繳納多更多的稅」。