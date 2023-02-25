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財經簡訊

財經新聞組／整理

Carvana債務將拖累業績

由於利率上揚，二手車商Carvana Co.須支付的利息不斷上升。該公司上季每股虧損7.61元，是分析師預期的3倍多。在創下2年來最低的銷售額後，預計今年第1季業績將再次下滑，因該公司縮減了庫存並削減了行銷支出。最大的問題在債務，總額超過80億元，預計未來2年將為此支付24億元。

煉油商HF Sinclair由虧轉盈

煉油商HF Sinclair Corp上季獲利，逆轉一年前的虧損。主要受益於供應緊張和需求旺盛帶來的更高獲利率。在俄羅斯入侵烏克蘭和工廠關閉導致供應緊縮的情況下，煉油廠全速運作以滿足不斷增加的需求。當季毛利率每桶23.47元，去年同期為每桶8.7元。淨利5.87億元，合每股2.92元。

美對俄羅斯金屬開徵新關稅

白宮宣布對俄羅斯的金屬和採礦業開徵新關稅，其中更大幅增加俄羅斯鋁的進口成本。白宮發表聲明表示，將提高價值28億元的100多種俄羅斯金屬、礦產和化學產品的關稅。這些措施將「顯著增加在俄羅斯冶煉或鑄造的鋁進入美國市場的成本」，但並未提供更多細節。

高盛可能因訴訟損失23億元

高盛集團預計今年法律訴訟的潛在損失，將較其去年為此類事件預留的準備金多出23億元。該行2021年預計可能的損失較準備金高出20億元。從在馬來西亞1MDB主權財富基金醜聞中扮演的角色，到2021年Archegos Capital Management倒閉，高盛一直是訴訟的目標。

梅斯特：高利率才能降通膨

克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)表示，利率可能需要繼續走高才能讓通膨回到可接受的水平。她認為如果經濟真的收縮，也不會是嚴重的衰退。她還表示希望Fed能夠在不破壞勞動市場的情況下實現其目標；即使Fed持續升息，但勞動市場仍展現出驚人的韌性。

加速生產 新車銷量估增7.2%

產業諮詢公司J.D. Power-LMC Automotive發布報告顯示，隨著汽車製造商加快生產，向買家提供更多轎車和輕型卡車，預計2月美國新車銷量將增加。包括零售和非零售交易在內的新車總銷量預計將達到112萬輛，比2022年2月增加7.2%。銷量增加的主因是車隊客戶的銷售額成長了54%。

俄羅斯 利率 高盛

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高波動反指標 股指全年走升

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天花板夠高有廣闊空間 阿里續推進消費、雲計算、全球化3大戰略

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