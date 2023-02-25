高波動反指標 股指全年走升

近日華爾街金融巨頭紛紛警告美股 在今年底前可能回吐年初的全部漲幅，甚至可能跌回去年10月低點。但歷史數據證明，即使美股今年大幅波動，但最終仍很有可能維持全年的漲幅。

市場研究公司Bespoke Investment Group的數據顯示，美股今年以來波動劇烈。同時，被稱為「恐慌指數 」的芝加哥期權交易所波動率指數(Cboe Volatility Index)在過去一周上漲近11%至略高於20，打破了市場穩定時期的水平。

不少投資人押注今年美股波動性將大幅上升，而歷史顯示，往往在劇烈波動的年份內，史坦普500指數更能實現全年上漲。

22日是史指2023年的第35個交易日，其中近半數交易日的盤中波動幅度超過1%。而回顧歷史，過去曾有5年出現這種情況，分別是1988年、2003年、2008年、2009年和2016年。

Bespoke表示，在這5個高波動年份中，史指在其中4年都走高：1998年全年上漲12%，2003年上漲26%，2009年上漲23%，2016年上漲9.5%。

唯一的例外是2008年，由於發生金融危機，史指全年下跌38.49%。

Bespoke表示，2008年史指在年初前35個交易日累計下跌8.5%，隨後在當年底前又下跌32.7%。

但當年與今年的情況不能類比。即使自2月中旬以來，美股年初來的漲幅已經部分收窄；甚至21日還創下今年最大單日跌幅；但總體而言，美股年初至今仍保有 4% 以上的漲幅。

近日包括摩根史坦利、摩根大通等金融巨頭紛紛發出警告，聲稱美股將在未來幾個月出現下滑。美國商銀甚至預計到3月初，史指今年以來漲幅將全數吐回。

這些警告背後的主要擔憂因素包括：Fed仍在以調升利率 對抗通膨，以及企業獲利率惡化。（財經新聞組）