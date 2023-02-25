高波動反指標 股指全年走升
近日華爾街金融巨頭紛紛警告美股在今年底前可能回吐年初的全部漲幅，甚至可能跌回去年10月低點。但歷史數據證明，即使美股今年大幅波動，但最終仍很有可能維持全年的漲幅。
市場研究公司Bespoke Investment Group的數據顯示，美股今年以來波動劇烈。同時，被稱為「恐慌指數」的芝加哥期權交易所波動率指數(Cboe Volatility Index)在過去一周上漲近11%至略高於20，打破了市場穩定時期的水平。
不少投資人押注今年美股波動性將大幅上升，而歷史顯示，往往在劇烈波動的年份內，史坦普500指數更能實現全年上漲。
22日是史指2023年的第35個交易日，其中近半數交易日的盤中波動幅度超過1%。而回顧歷史，過去曾有5年出現這種情況，分別是1988年、2003年、2008年、2009年和2016年。
Bespoke表示，在這5個高波動年份中，史指在其中4年都走高：1998年全年上漲12%，2003年上漲26%，2009年上漲23%，2016年上漲9.5%。
唯一的例外是2008年，由於發生金融危機，史指全年下跌38.49%。
Bespoke表示，2008年史指在年初前35個交易日累計下跌8.5%，隨後在當年底前又下跌32.7%。
但當年與今年的情況不能類比。即使自2月中旬以來，美股年初來的漲幅已經部分收窄；甚至21日還創下今年最大單日跌幅；但總體而言，美股年初至今仍保有 4% 以上的漲幅。
近日包括摩根史坦利、摩根大通等金融巨頭紛紛發出警告，聲稱美股將在未來幾個月出現下滑。美國商銀甚至預計到3月初，史指今年以來漲幅將全數吐回。
這些警告背後的主要擔憂因素包括：Fed仍在以調升利率對抗通膨，以及企業獲利率惡化。（財經新聞組）
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