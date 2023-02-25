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股票型基金 連三周遭贖回

財經新聞組／綜合報導

美國商銀策略師在最新報告中表示，投資人如今正在拋售股票和現金類資產，投資轉向債券型資產，以應對Fed持續升息直到實質性控制通膨的風險因素。

美商銀引用EPFR Global的統計數據指出，截至2月22日當周，全球股票型基金遭遇約70億元淨流出，現金類的各型基金則流出約38億元。

美國商銀首席投資策略師哈奈特(Michael Hartnett)領導的團隊表示，債券類資產截至2月22日當周流入約49億元，為連續8周實現資金淨流入，是2021年11月以來最長的連續流入時間。

在各區域中，新興市場的股票型基金當周吸引約21億元的資金流入；而美股市場的股票型基金則連續3周遭遇贖回，規模達90億元。歐洲基金也開始出現資金外流。

依類型別分析，美國價值型基金和小型股基金獲得加碼，而資金則大幅退出成長型基金和大型股基金。

從產業別來看，能源業的資金流入規模最大，而原材料和金融業的資金流出規模最大。

此外，最新統計數據還顯示，與總體趨勢背道而馳，美國商銀的私人銀行客戶在截至2月22日當周瘋狂加碼股票，規模創8周來最大。

美股過去3周全收跌，原因是通膨居高不下讓人們對Fed升息幅度的預期不斷上修，以及預期Fed將在更長時間內維持高利率的擔憂情緒升溫。

包括非農就業數據以及零售銷售額在內的一系列勁爆的數據，讓Fed升息壓力陡增，未來一段時間內很難再感受到轉向鴿派的政策預期和相關言論。高盛、美國商銀等華爾街知名投行近期迅速將Fed 輪升息周期的利率峰值預期上修至5.25%-5.5%，高於前述經濟數據出爐前華爾街預期的5%上下。

股票 升息 投資

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