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通膨再起 1月PCE升幅超預期

財經新聞組／綜合報導
Fed最重視的PCE數據顯示通膨再度回升。（歐新社）
Fed最重視的PCE數據顯示通膨再度回升。（歐新社）

備受Fed密切關注的一項衡量通膨的指標，在1月的漲幅超過預期，代表Fed在降低物價方面還有更多工作要做。

商務部公布，不包括食品和能源的個人消費支出(PCE)物價指數當月上漲0.6%，同比上漲4.7%。華爾街之前的預計分別為0.5%和4.4%。

包括波動較大的食品和能源成分在內的總體通膨率分別上升0.6%和5.4%。

隨著物價上漲，消費者支出的成長也超過預期。當月成長1.8%，高於預期的1.4%；個人收入成長1.4%，高於預期的1.2%；個人儲蓄率也有所上升，升至4.7%。

所有數據都顯示通膨在進入新的一年後開始加速，迫使Fed繼續處於繼續升息的戰鬥位置。自2022年3月以來，隨著通膨達到近41年來的最高水平，Fed已升息8次，將基準利率調升4.5個百分點。

與其他一些通膨指標相比，Fed更密切關注PCE指標，因為該指數會根據消費者的消費習慣進行調整，例如用價格較低的商品代替價格較高的商品。這樣可以更準確地了解生活成本。

政策制訂者傾向於更加關注核心PCE通膨，因為他們認為核心PCE通膨提供更好的長期通膨觀點；不過在官方立場上，Fed仍以總體PCE為主。

根據PCE報告，1月的通膨飆升絕大程度來自能源價格上漲2%、食品價格上漲0.4%；另外商品和服務均上漲0.6%。

按年率計算，食品價格上漲11.1%，而能源價格上漲9.6%。

克利夫蘭Fed行長梅斯特(Loretta Mester)指出，抑制通膨已經取得一些進展，但「通膨水平仍然過高」。

身為制訂利率的聯邦公開市場委員會(FOMC)無投票權成員，梅斯特一直推動更積極的升息。她說她不確定是否會在3月的FOMC會議上再次提倡升息2碼(50個基點)。

根據芝加哥商品交易所集團(CME)的數據，在PCE數據公布後，市場定價下個月升息2碼的可能性增至約33%。

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