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美前財長：經濟前景不明

編譯季晶晶／綜合外電
美國前財長桑默斯表示，經濟極難解讀，前景充斥不確定性。（路透）
美國前財長桑默斯表示，經濟極難解讀，前景充斥不確定性。（路透）

美國前財長桑默斯警告，一些令人擔憂的訊號顯示經濟活動可能急劇下滑，但另有一些指標則呈現強勢，預示前景充斥不確定性。摩根大通執行長戴蒙也說，經濟走向的變數比以往更大，美國經濟存在待克服的障礙。

桑默斯23日參加彭博電視節目Wall Street Week時稱，「美國的經濟極難解讀。大家對當前經濟的強勁表現可能有點過度解讀，一、兩季之後的情況可能會非常不同。」

近期指標顯示2023年年初以來經濟表現強勁，就業成長、零售銷售和服務業活動在1月均加速，上月CPI與前一個月相比的漲幅回升。

哈佛大學教授兼彭博電視付費撰稿人桑默斯稱，同步指標「看起來非常強勁」，但「多項領先指標比較令人不安」。令人擔憂的跡象包括：庫存「相較於銷售似乎正在增加」； 企業正「公布對訂單的疑慮」；企業部門員工人數似乎較其「產出水準」為高；「消費者的存款正在耗盡，儲蓄率低」。

桑默斯說：「當你稍微往前看一點，就會發現有些事令你擔心出現類似威利狼（Wile E. Coyote）情況。」他指的是卡通人物自懸崖邊摔落。他認為，考慮到不確定性，聯準會官員須「保持機警和靈活」。

他重申，美國並沒有失業率跌破4%而通膨率超過4%時能成功避免經濟衰退的例子，「這是一個有力的歷史真相，我認為這與當前的形勢相關。」美國1月失業率3.4%，是53年來最低，1月消費者物價指數（CPI）年增6.4%，升幅是2021年10月來最小，但高於市場預期。

同日，摩根大通執行長戴蒙接受CNBC採訪時表示，「美國經濟目前表現很好，消費者有不少的錢，他們正在消費，就業機會也很多，但前頭還有一些可怕的東西」，儘管仍在存在「軟著陸」的機會。

他說，經濟走向的不確定性比以往更嚴重，他列舉的經濟障礙包括聯準會（Fed）的量化緊縮、中國大陸、俄烏戰爭、石油、天然氣等。他預測聯準會將不得不停止升息，但最終可能會為了遏制通膨而必須再次調高利率。他上月預測有50%的機率，聯準會升息到大約5%，另外50%會升到6%。

聯準會 就業 摩根大通

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